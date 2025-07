Ministerul Justiției își răsfață angajații cu locuințe de serviciu, la chirii derizorii, în „buricul târgului”

81 de oameni, foști sau actuali angajați ai Ministerului Justiției, beneficiază de locuințe de serviciu, în centrul Bucureștiului, la chirii mult sub prețul pieței.

În București, orașul în care nu găsești nimic de închiriat sub 250 de euro pe lună, există un fel de miracol imobiliar, dar unul de care se bucură numai niște ființe speciale. Ggarsoniere de închiriat cu 60 de lei pe lună și apartamente sub 200.garsoniere de închiriat cu 60 de lei pe lună și apartamente sub 200. Cine sunt chiriașii? Mai exact, câteva zeci de foști sau actuali magistrați, avocați sau chiar notari.

Cum de e posibilă garsoniera din centru cu 60 de lei chiria pe lună

Europa Liberă scrie despre chiriașii speciali pe care îi răsfățăm locativ de o grămadă de ani. Sunt 81 de oameni care au primit locuințele cu chirii modice și le-au păstrat în aceleași condiții preferențiale, mulți dintre ei bucurându-se de acest veritabil răsfăț și după ce au ieșit din sistem.

Nu vă imaginați că ar fi rămas pe drumuri, multe dintre domniile lor au concomitent proprietăți prin județul Ilfov, adică acolo unde se retrage tot bucureșteanul măcar un pic mai înstărit și foarte sătul de aglomerația orașului.

Și, acum, cine plătește diferența? Că dau ei, chiriașii, 60 de lei pe lună pe chirie, dar proprietarul locuinței (musai în centru) n-ar cum să fie mulțumit să primească lunar, pe proprietate sau, bani care să-i ajungă doar de o singură comandă de prânz ceva mai consistent pe Tazz/Wolt.

Deci, cine plătește diferența?, Ministerul Justiției. Dar acest minister nu e vreun business cu profit, deci plătește din bani publici, deci plătim noi. Între 400 și 600 de euro pe lună.

Miracolul imobiliar – topul chiriilor mega ieftine, dar preferențiale

Jurnaliștii Europa Liberă fac și un top al acestor grozave „chirii locuință de serviciu”

15 persoane plătesc 197 de lei – suma maximă;

13 – 194 de lei,

12 plătesc suma minimă – 60 de lei.

Conform unui raport din 2012, Ministerul Justiției avea 89 de locuințe de serviciu. 20 erau proprietatea directă a instituției, în timp ce 69 erau ale statului, construite din venituri bugetare prin asociere cu Primăria Municipiului București.

O hotărâre de Guvern din 2007 (adică de acum aproape 20 de ani), pentru suprafața locuibilă se plătesc 0,84 lei/mp, pentru baie, bucătărie, culoar – 0,34 lei/mp, pentru terase sau balcoane – 0,19 lei/mp. Garajele sunt ceva mai scumpe – 1,27 lei/mp. Același preț este plătit și pentru piscine.

În tot acest timp care a trecut de atunci până în zilele noastre, niciun guvern (și au fost 22) nu a actualizat prețurile, deși chiriile au crescut fantastic în București.

