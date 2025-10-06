Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan: Proiect al organizației World Vision România

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan

Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan, elaborat de organizație, după o testare timp de un an în peste 20 de școli, cu rezultate care au arătat schimbări importante.

Mai bine de trei sferturi dintre copii și-au îmbunătățit performanțele la limba română și la matematică. În jumătate din școlile pilot, prezența a ajuns la 99%, iar într-o treime dintre acestea, chiar la 100%.

Marea majoritate a profesorilor spun că metodologia elaborată de World Vision le-a ușurat activitatea.

Proiectul a fost aplicat în cadrul programului „Pâine și mâine”, care arată că educația merge mână în mână cu nutriția și sprijinul social.

„Unde există masă caldă și ore remediale, crește și prezența la școală”, au precizat reprezentanții organizației World Vision România.

