Mii de firme din România au pus lacătul pe ușă în 2025: „Bulgărele” suspendării activității, tot mai mare de la an la an
Mii de firme din România au pus lacătul pe ușă în 2025
Aproape 20.000 de firme din România şi-au suspendat activitatea în 2025. Asta conform datelor oficiale publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Numărul exact al firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 în țara noastră a fost de 19.586, în creştere cu 4,65% comparativ cu anul anterior.
Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 2.368 (număr în creştere cu 5,15% faţă de 2024), urmat de judeţele Cluj – cu 1.359 de firme suspendate (+16,95%), Iaşi (915, +7,52%), Bihor (889, +11,12%), Braşov (827, +0,61%), Neamţ (784, +23,08%) şi Timiş (753, +3,86%), arată economedia.ro.
La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele: Ialomiţa – respectiv 107 (-13,01% faţă de anul precedent), Teleorman (115, -18,44%), Tulcea (128, -21,95%), Caraş-Severin (130, -17,72%) şi Covasna (131, -5,76%).
Potrivit sursei citate, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Gorj (+41,79%), Bacău (+25,74%) şi Dolj (+23,91%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Dâmboviţa (-26,24%), Tulcea (-21,95%) şi Teleorman (-18,44%).
Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor şi construcţii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
3 februarie 2026 | 16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore
16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore Salvatorii au intervenit, în prima zi a acestei săptămâni, pentru gestionarea celor peste 1.600 de solicitări primite din partea populației, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În acest interval de timp, echipajele SMURD au gestionat cele […]
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică Debitele vor fi mai scăzute pe majoritatea râurilor din România în luna februarie 2026. Prognoza hidrologică pentru luna februarie indică un regim hidrologic general situat sub media multianuală, a anunțat, marți, 3 februarie 2026, Institutul Național […]
10 februarie 2026 | Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern”
Grevă de avertisment în administrația locală. Peste 40 de comune din județul Alba participă la protest: ,,Primăriile de comune sunt cel mai grav afectate de măsurile adoptate de Guvern” Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR) a anunțat că, pe 10 februarie 2026, între orele 10.00 și 12.00, angajații primăriilor din aproximativ 1.300 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 februarie 2026 | 16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore
16 persoane salvate din incendii în România în ultimele 24 de ore Salvatorii au intervenit, în prima zi a acestei...
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică
Care vor fi debitele râurilor din România în februarie 2026. Formațiuni de gheață pe râurile de munte: Prognoză hidrologică Debitele...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
UPDATE | INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat de medici la fața locului
INCENDIU între Fărău și Alecuș: Arde acoperișul a două locuințe. Un bărbat, care a suferit un atac de panică, asistat...
Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de producerea coliziunii
Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...