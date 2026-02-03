Actualitate

Mii de firme din România au pus lacătul pe ușă în 2025: „Bulgărele” suspendării activității, tot mai mare de la an la an

Aproape 20.000 de firme din România şi-au suspendat activitatea în 2025. Asta conform datelor oficiale publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Numărul exact al firmelor care şi-au suspendat activitatea în 2025 în țara noastră a fost de 19.586, în creştere cu 4,65% comparativ cu anul anterior.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 2.368 (număr în creştere cu 5,15% faţă de 2024), urmat de judeţele Cluj – cu 1.359 de firme suspendate (+16,95%), Iaşi (915, +7,52%), Bihor (889, +11,12%), Braşov (827, +0,61%), Neamţ (784, +23,08%) şi Timiş (753, +3,86%), arată economedia.ro.

La polul opus, cele mai puţine suspendări de activitate au fost consemnate în judeţele: Ialomiţa – respectiv 107 (-13,01% faţă de anul precedent), Teleorman (115, -18,44%), Tulcea (128, -21,95%), Caraş-Severin (130, -17,72%) şi Covasna (131, -5,76%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări ale activităţii s-au raportat în judeţele Gorj (+41,79%), Bacău (+25,74%) şi Dolj (+23,91%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în judeţele Dâmboviţa (-26,24%), Tulcea (-21,95%) şi Teleorman (-18,44%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor şi construcţii.

