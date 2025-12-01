Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător originar din Cugir, județul Alba și unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de ani.
Lumea media din România trece prin clipe de mare tristețe după dispariția lui Mihai Stegerean, unul dintre profesioniștii care au contribuit semnificativ la evoluția jurnalismului TV din ultimii treizeci de ani. Vestea morții sale, survenită în această dimineață, a produs un val de emoție și reacții în redacții, printre foștii colegi și în comunitatea largă a jurnaliștilor care l-au cunoscut ori au lucrat alături de el.
Cariera lui Mihai Stegerean este strâns legată de transformările majore prin care a trecut presa românească după 1989. A intrat în jurnalismul de televiziune în anul 1995, alăturându-se echipei Pro TV ca reporter. Ritmul alert al știrilor și abilitatea sa de a înțelege rapid dinamica evenimentelor l-au propulsat în scurt timp către roluri de coordonare.
Ulterior, s-a alăturat Observatorului de la Antena 1, unde a fost producător al jurnalului de seară, unul dintre cele mai urmărite programe de știri ale perioadei.
Citește și: Mesaje de condoleanțe și comemorare
A avut o contribuție importantă și la consolidarea departamentului de știri al Digi TV, unde s-a implicat în coordonarea echipelor editoriale și în modernizarea proceselor de producție.
Experiența acumulată l-a recomandat apoi pentru poziția de producător general la B1 TV, iar televiziunea Kanal D i-a solicitat expertiza pentru organizarea și eficientizarea redacției de știri.
În anul 2015, s-a întors la B1 TV, de această dată ca redactor-șef, rol pe care l-a deținut până în 2022, când a plecat din mass-media.
După retragerea din televiziune, s-a concentrat pe un proiect personal de familie, fără a se rupe însă de comunitatea profesională care îl considera un reper de integritate jurnalistică și excelență în producția editorială.
,,Astăzi, într-o zi de sărbătoare pentru România, am primit vestea tristă a trecerii în lumea celor drepți a lui Mihai Stegerean, un concetățean de-al nostru din Cugir, cu care ne mândream în presa din București. Doresc să transmit și eu sincere condoleanțe în aceste momente dificile și multă putere familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis primarul Adrian Teban.
,,Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.
Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.
Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.
Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.
Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.
În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare.
IBAN pentru donații:
RO25INGB0000999916325561
Mihaela Stegerean
Vă mulțumim din suflet pentru gândurile bune, mesajele, prezența și dragostea pe care i le-ați arătat de-a lungul timpului. Păstrați amintirea care vă e dragă. Dumnezeu să îl odihnească în lumină și pace”, a transmis soția sa, Mihaela Stegerean.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești” Georgiana Pavelescu, tânăra din Răchita, județul Alba, îndrăgostită de muzica populară și de viața la țară, dar și studentă la Conservator, și-a exprimat dragostea pentru România într-o […]
VIDEO | Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului
Reconstituire istorică și „retragere cu torțe” spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina, la sfârșitul zilei de 1 Decembrie 2025, în memoria eroilor neamului După-masa zilei de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a inclus în program și un spectacol reconstituire a unui eveniment istoric, ce a debutat în Piața Cetății Alba Carolina, a continuat cu o […]
VIDEO | Gabriel Pleșa anunță sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională”
VIDEO | Gabriel Pleșa promite sancțiuni pentru cei care au huiduit la Alba Iulia de 1 Decembrie 2025: ,,Ar trebui să le fie rușine, nu vor mai primi aprobare să facă manifestări de Ziua Națională” Huiduielile de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională la Alba Iulia ar putea avea repercusiuni, iar organizatorii care nu au respectat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă creștere”
Mesajul președintelui american Donald Trump pentru România și pentru Nicușor Dan de 1 Decembrie: ,,Un parteneriat puternic și în continuă...
LIVE VIDEO | Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români și străini
Parada Militară Naţională în Piaţa Arcul de Triumf în București de 1 Decembrie. Au defilat peste 3.000 de militari români...
Știrea Zilei
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie, De prin țări străine, de-o să mă primești”
O tânără din Alba, poezie emoționantă pentru românii plecați departe de țară de Ziua Națională: ,,Voi veni acasă, dragă Românie,...
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost...
Curier Județean
LIVE VIDEO | Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea Marii Uniri
Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea...
ACCIDENT rutier cu pagube materiale în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Revoluției. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier cu pagube materiale în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Revoluției Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...