Mihai Stegerean, jurnalist și producător, originar dintr-un oraș din Alba, a încetat din viață la 50 de ani. A fost unul dintre cei mai respectați profesioniști din mass-media românească

Mihai Stegerean, jurnalist și producător originar din Cugir, județul Alba și unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață, la vârsta de 50 de ani.

Lumea media din România trece prin clipe de mare tristețe după dispariția lui Mihai Stegerean, unul dintre profesioniștii care au contribuit semnificativ la evoluția jurnalismului TV din ultimii treizeci de ani. Vestea morții sale, survenită în această dimineață, a produs un val de emoție și reacții în redacții, printre foștii colegi și în comunitatea largă a jurnaliștilor care l-au cunoscut ori au lucrat alături de el.

Cariera lui Mihai Stegerean este strâns legată de transformările majore prin care a trecut presa românească după 1989. A intrat în jurnalismul de televiziune în anul 1995, alăturându-se echipei Pro TV ca reporter. Ritmul alert al știrilor și abilitatea sa de a înțelege rapid dinamica evenimentelor l-au propulsat în scurt timp către roluri de coordonare.

Ulterior, s-a alăturat Observatorului de la Antena 1, unde a fost producător al jurnalului de seară, unul dintre cele mai urmărite programe de știri ale perioadei.

A avut o contribuție importantă și la consolidarea departamentului de știri al Digi TV, unde s-a implicat în coordonarea echipelor editoriale și în modernizarea proceselor de producție.

Experiența acumulată l-a recomandat apoi pentru poziția de producător general la B1 TV, iar televiziunea Kanal D i-a solicitat expertiza pentru organizarea și eficientizarea redacției de știri.

În anul 2015, s-a întors la B1 TV, de această dată ca redactor-șef, rol pe care l-a deținut până în 2022, când a plecat din mass-media.

După retragerea din televiziune, s-a concentrat pe un proiect personal de familie, fără a se rupe însă de comunitatea profesională care îl considera un reper de integritate jurnalistică și excelență în producția editorială.

,,Astăzi, într-o zi de sărbătoare pentru România, am primit vestea tristă a trecerii în lumea celor drepți a lui Mihai Stegerean, un concetățean de-al nostru din Cugir, cu care ne mândream în presa din București. Doresc să transmit și eu sincere condoleanțe în aceste momente dificile și multă putere familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis primarul Adrian Teban.

,,Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice.

Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină.

Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată.

Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2.

Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi.

În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare.

IBAN pentru donații:

RO25INGB0000999916325561

Mihaela Stegerean

Vă mulțumim din suflet pentru gândurile bune, mesajele, prezența și dragostea pe care i le-ați arătat de-a lungul timpului. Păstrați amintirea care vă e dragă. Dumnezeu să îl odihnească în lumină și pace”, a transmis soția sa, Mihaela Stegerean.

