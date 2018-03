Miercuri, 13 martie: Se întrerupe furnizarea apei potabile, timp de 17 ore, în Ocna Mureș și comunele Lopadea Nouă, Hopârta, Fărău, Mirăslău și Unirea

SC APA CTTA SA ALBA anunță că în data de 13.03.2018, începând cu ora 7.00, se vor efectua lucrări de spălare a tronsonului Gârbova (Ţifra)- Mirăslău, din aducțiunea cu apă potabilă Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimează la 17 h.

Consumatorii, posibil afectați de întreruperea furnizării apei potabile, vor fi cei din următoarele localități: com. Lopadea Nouă, com. Hopârta, com. Fărău, com. Mirăslău, com. Unirea și orașul Ocna Mureș.

Pe parcursul spălării pot apărea local depășiri ale parametrului turbiditate, situație în care vom fi nevoiți să procedăm la purjarea apei

(spalari locale), pana la încadrarea în parametrii de calitate.

De asemenea, este posibil ca după finalizarea lucrărilor, precum și în zilele imediat următoare, pe tronsonul Aiud – Ocna Mureș parametrii turbiditate și debit să sufere modificări, situație în care sfătuim clienții să folosească apa doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon: 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Conducerea SC APA CTTA SA Alba