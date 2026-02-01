„Metoda porumbelul”, o nouă înşelătorie care face ravagii. Un bărbat a rămas fără 10.000 de euro: Cum a fost păcălit de hoți
„Metoda porumbelul”, o nouă înşelătorie care face ravagii. Un bărbat a rămas fără 10.000 de euro: Cum a fost păcălit de hoți
O nouă schemă de înșelătorie a început să facă victime în rândul persoanelor vârstnice. Patru bărbați au fost reținuți la Cluj-Napoca, după ce au păcălit un bărbat de 89 de ani și i-au sustras bani și bijuterii, prejudiciul fiind recuperat integral.
Conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru furt calificat, în urma punerii în aplicare a unei metode aparent ingenioase, dar extrem de periculoase.
Cazul a pornit de la un pretext care părea inofensiv. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, cei patru i-ar fi spus victimei că un porumbel ar fi rămas blocat în podul locuinței și că este necesară o verificare în interior.
Speculând vârsta înaintată și încrederea bătrânului, doi dintre bărbați au pătruns în casă, în timp ce ceilalți au rămas în exterior, pentru a supraveghea zona.
,,Din cercetări a rezultat că, în data de 20 octombrie 2025, doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din municipiul Cluj Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale. În acelaşi timp, ceilalţi doi ar fi asigurat supravegherea zonei şi sprijinul acestora”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Cei patru bărbaţi au vârste cuprinse între 19 şi 41 de ani şi provin din judeţele Cluj şi Mureş. După comiterea faptei, aceştia au dispărut fără a lăsa urme evidente, însă investigaţiile poliţiei au dus la identificarea lor în luna ianuarie.
În urma percheziţiilor şi a cercetărilor, poliţiştii au reuşit să recupereze întregul prejudiciu, estimat la 52.000 de lei. Din locuinţa victimei au fost sustrase aproximativ 40.000 de lei, echivalentul a aproape 10.000 de euro, precum şi bijuterii din aur.
Actualitate
„Metoda porumbelul”, o nouă înşelătorie care face ravagii. Un bărbat a rămas fără 10.000 de euro: Cum a fost păcălit...
