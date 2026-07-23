Actualitate

24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt cu viteze la rafală de până la 70 km/h

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt cu viteze la rafală de până la 70 km/h

Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi, vineri, 24 iulie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vreme severă. 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova resping unirea cu România: Aproape jumătate vor o politică externă „echilibrată” între Rusia și UE. Sondaj IMAS

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 secunde

în

23 iulie 2026

De

Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova resping unirea cu România: Aproape jumătate vor o politică externă „echilibrată” între Rusia și UE. Sondaj IMAS Mai mult de jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, în timp ce aproape jumătate dintre respondenți consideră că politica externă […]

Citește mai mult

Actualitate

Un edil din România și-a dotat primăria cu scaune de masaj și s-a dat singur în judecată să i se mărească indemnizația: „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

23 iulie 2026

De

Un edil din România și-a dotat primăria cu scaune de masaj și s-a dat singur în judecată să i se mărească indemnizația: „Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine” Caz neobișnuit pe rolul Tribunalului Ialomița, unde primarul comunei Grindu, Marian Trâmbițașu, solicită în instanță majorarea propriei indemnizații. Edilul figurează atât în calitate de reclamant, […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Harta pensiilor din România: Unde se încasează peste 4.100 de lei și unde pensiile abia trec de 2.200 de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

23 iulie 2026

De

Harta pensiilor din România: Unde se încasează peste 4.100 de lei și unde pensiile abia trec de 2.200 de lei România avea, în iunie 2026, un total de 4.572.809 pensionari, iar pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). În spatele acestei medii se […]

Citește mai mult