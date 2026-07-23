24 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt cu viteze la rafală de până la 70 km/h

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Averse torențiale și vânt cu viteze la rafală de până la 70 km/h

Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi, vineri, 24 iulie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de vreme severă.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Notă: Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)