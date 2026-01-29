Mesaje pe Tiktok după ce un elev s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Și eu odată și-odată o s-o fac”. Părinții, avertizați să fie atenți la copiii lor
Mesaje pe Tiktok după ce un elev care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea: „Și eu odată și-odată o s-o fac”. Părinții, avertizați să fie atenți la copiii lor
Pe platforma Tiktok au apărut mai multe comentarii îngijorătoare, iar conturile care au lăsat acele comentarii par a fi ale unor tineri. Aceste comentarii au apărut la un clip de condoleanțe dedicat elevului de 13 ani din Oradea care a murit după ce s-a aruncat, luni, 26 ianurie 2026, de pe terasa unui bloc.
Prietenii lui Eduard, băiatul de 13 ani care a murit după ce s-a aruncat de la etajul 8, au postat un mesaj emoționant.
„Drum lin spre cer, frate. Te iubim toți de la pump (prietenii cu care Eduard făcea pumptrack – n.r.). Ai fost un om de minune și care ne făcea să râdem mereu. Te iubim și Dumnezeu să te odihnească în pace”, au transmis aceștia pe TikTok.
Pe lângă mesajele de condoleanțe, au apărut și comentarii ale unor adolescenți care produc îngrijorare.
Ei au scris „eu urmez” sau „eu voi urma sigur”, făcând aluzii la ideea de a repeta un gest similar, alții observând că Eduard ar fi „al treilea” dintr-un șir al sinuciderilor mai recente între adolescenți.
„Și eu odată și-odată o s-o fac”, este mesajul semnat Shadow Sugar, în vreme ce un alt utilizator scrie tranșant: „Nu vreau să o pierd pe mama, dar mă va pierde ea pe mine în câteva zile”.
Comentariile au atras atenția responsabililor școlari de la colegiul unde învăța Eduard, care le-au transmis părinților să fie atenți la activitatea copiilor pe rețelele de socializare și să verifice conturile acestora, în special pe TikTok și Instagram.
Pe de altă parte, înainte de tragedie, Eduard redistribuise pe contul său de Instagram mai multe clipuri asociate trendului numit online „nihilist pinguin”, care pornește dintr-o secvență din documentarul „Encounters at the End of the World”, realizat în 2007 de regizorul german Werner Herzog, filmat în Antarctica. În scena devenită virală la începutul acestui an, apare un pinguin care se desprinde de colonia sa și pornește singur spre interiorul continentului, în direcția munților, departe de ocean și de sursele de hrană. Regizorul Werner Herzog descrie în film comportamentul ca fiind unul neobișnuit și sugerează că animalul s-ar îndrepta spre o moarte aproape sigură, prin epuizare sau înfometare”.
Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate din Oradea după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din oraș, nu a lăsat să se întrevadă că ar avea un plan atât de dramatic.
Surse apropiate anchetei arată că adolescentul a plecat luni dimineață de acasă îmbrăcat în uniforma școlii, însă fără telefon și fără ghiozdan. Deși părea că se îndreaptă spre cursuri, Eduard nu a ajuns la școală.
Tatăl băiatului a fost alertat după ce a primit un mesaj privind absența copilului la prima oră. Pentru că telefonul lui Eduard se afla acasă, iar băiatul nu putea fi contactat, bărbatul s-a dus la colegiu. Abia mai târziu, când Poliția l-a chemat pe strada Eforiei, în apropierea locului tragediei, a aflat ce s-a întâmplat cu fiul său.
Prietenii lui Eduard știau de terasa blocului din cartierul Grandhill, de pe strada Eforiei. Adolescentul mai urcase acolo și în trecut, împreună cu alți tineri. Deși niciunul dintre ei nu locuia în imobil, aceștia cunoșteau codul de acces, care le permitea să ajungă pe acoperișul clădirii.
Eduard era singur la părinți și, potrivit apropiaților, avea o relație bună cu familia sa. Părinții erau implicați în viața copilului, iar adolescentului nu îi lipsea nimic din punct de vedere material.
Ancheta este în curs, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor decesului.
