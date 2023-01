Mesaje haioase de Sfântul Ioan 2023. Urări amuzante pe care le poți trimite prin SMS

Minunea râului Iordan din Israel, apa care îşi întoarce cursul • Râul Iordan botez

Creștinii săr­bătoresc în luna ianuarie Boboteaza, în amin­tirea evenimentului pe­trecut la râul Iordan, prin care Iisus Hristos a primit bo­tezul de la Sântul Ioan. Iordanul s-a întors înapoi! Aceste cuvinte minunate se aud în fiecare an, în ziua de Boboteaza (6 ianuarie în România/19 ianuarie în Israel), pe malurile râului Iordan. Intr-o rugăciune rostita in aceasta zi, preoții spun: „Te-au văzut apele, Dumnezeule, si s-au temut, Iordanul s-a întors înapoi.”

Iordanul este principala apa curgătoare a Tarii Sfinte. Aceasta apa izvorăște din Munții Libanului, apoi traversează Marea Galileii si, după un lung si sinuos traseu, se varsă in Marea Moarta.

Pe o distanta de 180 de kilometri, Iordanul alcătuiește granița naturala dintre Israel si Iordania, lungimea totala a acestuia fiind însă de aproape 360 de kilometri. In evreiește, Iordanul este numit si „râul care coboare”; intre izvor si vărsare, Iordanul are o diferența de altitudine de opt sute de metri.

Iordanul apare încă din perioada vechi-testamentare drept un loc al săvârșirii minunilor. Prima minune menționata in Sfântă Scriptura a avut loc in dreptul Ierihonului, pe unde israeliții conduși de Iosua au trecut Iordanul. Sfântă Scriptura ne spune ca fiii lui Israel au plâns vreme de treizeci de zile moartea lui Moise, si după ce s-au împlinit aceste zile, Iosua fiul lui Navi, impreuna cu tot poporul lui Israel au trecut in chip miraculos prin apele Iordanului spre pământul făgăduinței. Locul exact al acestei treceri miraculoase este identificat cu o veche trecatoare prin vadul raului Iordan in apropierea căreia a predicat mult mai târziu si Sfântul Ioan Boteza torul. Dupa traditie locul acesta este acelasi cu „locul scufundarii” adica, locul in care a fost botezat Domnului nostru Iisus Hristos.

Iordanul este pomenit des in Sfântă Scriptura, cel mai important moment in care apare acesta fiind însă, fără îndoiala, Botezul Domnului, consemnat de către toți cei patru sfinți evangheliști (Matei 3, 13-17; Marcu 1, 9-11; Luca 3, 21-22 si Ioan 1, 29-34). Potrivit acestora, Sfântul Ioan Boteza torul savarsea „botezul pocaintei” in apele raului Iordan. In acest loc a venit din Galilea si Iisus pentru a se boteza de la Ioan. „Si botezandu-se Iisus, cand a iesit din apa, indata cerurile s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu s-a vazut pogorandu-se peste El ca un porumbel, iar glasul Tatalui s-a auzit din ceruri zicand: Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru care am binevoit, pe Acesta sa-L ascultati” (Matei 3, 16-17). Natura insasi l-a recunoscut pe Creator, apele Iordanului intorcandu-se inapoi, ca o plecaciune inaintea ziditorul lor.

Iordanul s-a întors înapoi !

In fiecare an, in ziua de 6/19 ianuarie, Biserica Ortodoxa sărbătorește Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. In aceasta zi de sărbătoare, patriarhul Ierusalimului, însoțit de numeroși episcopi, preoți si credincioși veniți din toata lumea, organizează o mare procesiune la râul Iordan. Aceasta procesiune reactualizează pentru fiecare generație evenimentele desfasurate pe malul acestui rau, cu peste doua mii de ani in urma, cand Fiul lui Dumnezeu a coborat smerit la apele Iordanului, pentru a primi botezul din mainile Sfantului Ioan Botezatorul.

Procesiunea care se desfasoara in aceasta zi la Iordan incepe in zori, dupa ce autoritatile locale deschid portile zonei de frontiera dintre Israel si Iordania, zona extrem de securizata. Pe un culoar special amenajat patrund cu aceasta ocazie nenumarate autobuze si masini, pline cu oficialitati si pelerini din toata lumea.

Odata ajunsi la Biserica Sfantul Ioan Botezatorul, din apropierea raului, ierarhii se imbraca in vesminte de sarbatoare si dupa savarsirea Sfintei Liturghii se indreapta pe jos spre raul Iordan. In drum spre apele binecuvantate, toti crestinii canta troparul Botezului Domnului: „In Iordan, botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a arata.” Dupa cuvenitele rugaciuni si binecuvantari, patriarhul ortodox arunca in apa o cruce din lemn. Mai multi porumbei albi, eliberati, inconjoara pentru putina vreme locul Botezului, amintind de Epifania Domnului.

Multimile de pelerini amintesc astazi de numerosii evrei care coborau in vechime la Iordan, pentru a asculta predica inflacarata a Sfantului Ioan Botezatorul, cat si pentru a primi botezul. Credinciosii care participa la slujba de sfintire dau marturie ca, pentru cateva clipe, apele Iordanului se intorc inapoi, curgand dinspre Marea Moarta spre Marea Galileii, adica dinspre varsare spre izvoare, spre a cinsti astfel, in felul lor, marele praznic. Cei care au baut din apele Iordanului in aceasta zi, au observat ca acestea sunt sarate, iar nu dulci, dupa cum sunt de obicei; acest lucru este explicat prin faptul ca, intorcandu-se inapoi, raul aduce cu sine ape sarate din Marea Moarta.

Acest lucru da si el marturie despre prezenta Ziditorului si a Mantuitorului lumii. Intoarcerea raului Iordan inapoi este profetita inca din Vechiul Testament, despre aceasta citind astfel: „Ce-ti este tie, mare, ca ai fugit? Si tie, Iordane, ca te-ai intors inapoi? Muntilor ca ati saltat ca berbecii si dealurilor, ca mieii oilor? De fata Domnului s-a cutremurat pamantul, de fata Dumnezeului lui Iacob, Care a prefacut stanca in iezer, iar piatra in izvoare de apa. Nu noua, Doamne, nu noua, ci numelui Tau se cuvine slava, pentru mila Ta si pentru adevarul Tau” (Psalmi 113, 5-9).

Intoarcerea inapoi a raului Iordan, dinspre Marea Moarta (apa extrem de sarata, lipsita de vietuitoare), inspre Marea Galileii (apa dulce, cu multi pesti si vegetatie abundenta), trimite inca din momentul Botezului spre activitatea Mantuitorului de a intoarce lumea de la moarte la viata.