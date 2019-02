MESAJE DE SFÂNTUL VALENTIN 2019. Cele mai ORIGINALE mesaje şi urări

Mesaje de Sfântul Valentin 2019 • Urări și felicitări de ziua îndrăgostiților. Felicitările sunt la mare căutare, mai ales că aşa poţi să-ţi declari cel mai uşor sentimentele pentru persoana iubită. Sfantul Valentin este sărbătorit pe 14 februarie odată cu Ziua Îndrăgostiţilor.

Mesaje şi urări de Sfântul Valentin pentru toţi îndrăgostiţii

Dacă viaţa ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritoare. Te iubesc, draga mea!

Pun un sărut în palma ta. Un sărut plin de bucurie, pasiune, dragoste. Acum du mâna la gură!

Dragostea? Cerul pe care sălăşluieşte Te iubesc!

Îţi mulţumesc că ai introdus cuvântul Dragoste în dicţionarul vieţii mele! Te iubesc enorm, iubirea mea!

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!

Privesc soarele şi văd părul tău auriu, privesc marea şi văd ochii tăi albaştri, privesc lumea şi te văd doar pe tine! Te iubesc atât de mult!

Anul acesta m-am gândit să petrecem ziua de Sf. Valentin într-un mod curat şi sănătos. Hai să ne întâlnim sub duş!

M-am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogata sunt!

A te îndrăgosti este atunci când el adoarme în braţele tale şi se trezeşte în visele tale!

Dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă şi lacrimi, dorinţă, pasiune şi de aceea puţini au privilegiul de a-i descoperi puterea.

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeşte prin priviri şi atitudini. Hai să ne bucuram de iubire! E Ziua Îndrăgostiţilor!

Aş vrea să fiu un fulg, să mă topesc în braţele tale, să-ţi explorez trupul şi sufletul. Lasă-mă să te iubesc azi, de Ziua Îndrăgostiţilor, mai mult ca niciodată!

Dragostea nu te întreabă, ea deschide uşa sufletului, pune stăpânire pe inima ta şi ţie nu-ţi rămâne decât să te conformezi noilor reguli. Eu m-am conformat, tu ce mai aştepţi? Happy V-Day!

Te iubesc şi asta se întâmplă de ceva timp şi nu pot decât să îmi doresc să fie pentru totdeauna… pentru că ziua îndrăgostiţilor este ziua noastră şi ziua noastră e în fiecare zi. Lasă-mă să te iubesc pentru totdeauna.

Nu am de gând să îţi spun că te iubesc, dacă asta aştepţi de Ziua Îndrăgostiţilor, dar voi face tot posibilul să îţi demonstrez că eşti cea mai iubită persoană din lume! Te sărut şi te îmbrăţişez de Ziua Îndrăgostiţilor!

Tu mă faci să râd. Tu mă faci să plâng. Tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să strig: Te iubesc!

MESAJE pentru cei ce poartă numele SFÂNTULUI VALENTIN

De Sfântul Valentin, fie ca cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în braţele ei în aceste clipe speciale. La mulţi ani!

Scumpă Valentina, îţi doresc să îţi sărbătoreşti ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire şi de privirile pline de iubire ale celor dragi ţie! La mulţi ani!

Visele şi speranţele de azi să devină realitate, orice cădere să fie un pas înainte, iar gândul bun şi fericirea să te însoţească mereu! La mulţi ani, Valentin/Valentina!

Fie ca din această zi sfânta, în drumul lin al vieţii tale, să răsară mereu câte o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Îţi doresc multă sănătate şi toate dorinţele să ţi se împlinească! La mulţi ani!

Dacă vrei să îi spui iubitului tău ce simți pentru el, îi poți trimite un mesaj de Sfântul Valentin. Nu trebuie să cauți fraze complicate, pentru că iubirea se exprimă cel mai bine prin cuvinte simple.

„Nu ar trebui să trăiesc niciodată o zi fără tine, iar dacă, totuși, se întâmplă, să fie aceea ultima zi din viața mea.”

„O zi fără tine este o zi fără soare, o noapte fără tine este o noapte fără lună, o viață fără tine este fără viață.”

„Oricât de ocupați am fi, trebuie să ne amintim că suntem îndrăgostiți. Ziua Îndrăgostiților este o zi bună să iau o pauză și să îmi dau seama cât de bine mă simt lângă tine.”

„Nu am nevoie de o zi specială ca să sărbătoresc dragostea pe care mi-o oferi, dar pentru că astazi toată lumea sărbătorește, îți spun și eu că te iubesc.”

„Dragostea mea pentru tine este o călătorie care începe cu întodeauna și se termină cu niciodată! Te iubesc!”

„Am doi ochi, dar nu te pot vedea zilnic, am două urechi, dar nu îți pot auzi vocea zilnic, dar am o inimă care te va iubi o viață întreagă.”

„Să iubești este ca și cum ai cânta la pian. Mai întâi trebuie să înveți să cânți după reguli, apoi trebuie să uiți regulile și să cânți din suflet.”

„Am căutat prin cărți cuvinte care să mă ajute să îți spun ce simt, dar când am vrut să trec totul pe foaie, tot ce am putut să scriu a fost Te Iubesc!”

„Ne certăm, ne despărțim, apoi ne ducem dorul. Asta este iubirea. Te iubesc!”

„La început am fost străini, apoi am devenit prieteni, iar apoi ne-am îndrăgostit. Acum vreau să îți spun că te voi iubi o viață întreagă.”

„Habar nu aveam ce este dragostea până să te cunosc pe tine. Stăteam în întuneric, iar tu ai fost lumina care mi-a arătat calea.”

„Când ochii mei au dat de tine, a fost ca și cum toată lumea s-a întors cu susul în jos. Astăzi am în sfârșit curaj să îți spun că Te Iubesc.”

„Mi-au plăcut alți ochi, am sărutat alte guri, am ascultat alte vorbe dulci și am strâns alte mâini, dar nu am iubit pe nimeni cum te iubesc pe tine.”

„O lume întreagă de s-ar pune între noi, eu tot aș găsi drumul spre tine. Te iubesc!”