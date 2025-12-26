Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan

Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan

În data de 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, este sărbătorit Sfântul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de către iudeii din Ierusalim.

Numele este de origine greacă şi înseamnă „coroana”. De altfel, la găsirea moaştelor sale, pe mormântul său scria „chiliel”, care în ebraică înseamnă „cunună”. Ștefan a fost cel dintâi dintre creştini care a luat cununa muceniciei. Sfântul Ștefan a fost unul din cei 70 de ucenici ai lui Iisus şi cel dintâi care a văzut cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

Visele şi speranţele de azi să devină realitate, orice cădere un pas înainte, gândul bun şi fericirea să te însoţească mereu! La Mulţi Ani Ştefan!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru ține, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani!

De ziua numelui tău și în orice altă zi îți urez să ai parte de momente speciale, cu bucurii și să rămâi cu multe amintiri plăcute. Să ai o zi excelență!

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să va însoțească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Ștefan cât mai frumoasă!

Ștefania, sper că bucuriile să nu se termine, visurile să devină realitate iar calea vieţîi să fie presărată cu flori și dragoste. La mulți ani!

Toate florile din lume pentru ține Ştefania! Să ai o zi superbă și să te bucuri de ziua numelui tău la fel cum aceste flori se bucură de lumina soarelui. La mulți ani!

De Sf. Ștefan, fie că cei dragi să te înconjoare cu căldură sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru ține, mă alătur și eu celor care îți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacțîi, multă sănătate, iar Dumnezeu să îți călăuzească și să oranduiasca totul cum este mai bine pentru ține! La mulți ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul ciocârliei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori!

Sper că sărbătoarea Sfântului Ștefan să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire și succes!

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos și plin de bucurie. La mulți ani!

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Ștefan foarte frumoasă!

Hai noroc și voie bună,

Să petrecem împreună,

C-astăzi este o zi mare,

Și-i motiv de sărbătoare.

La mulți ani!

Cu ocazia zilei de nume, îți doresc o ora de liniște, o zi senină, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire. La mulți ani Ștefan, Ștefania s.a.m.d.!

Sfântul Ștefan căruia îi porți numele să te ocrotească în fiecare zi, să-ți aducă liniște și pace și să nu lase că speranța să se stîngă din sufletul tău! La mulți ani cu împliniri și numai cu momente frumoase în viitor!

Să ai puterea să faci lumea mai bună și să-i faci fericiți pe toți din jurul tău cu bunătatea, dragostea și frumusețea sufletului tău! La mulți ani Ștefan, Ștefania, etc.!

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sfântul Ștefan cât mai frumoasă! La mulți ani!

Toate gândurile mele sunt la ține Stefane, Ștefana s.a.m.d.! Îți doresc să ai o zi superbă și să fii înconjurată doar de iubire! La mulți ani!

Să-ți dea Domnul sănătate,

Judecată înțeleaptă,

Viață lungă pamanteasca,

Ce dorești să se-mplineasca!

La mulți ani!

De ziua numelui tău și în orice altă zi îți urez să ai parte de momente speciale, cu bucurii și să rămâi cu multe amintiri plăcute. La mulți ani de Sfântul Ștefan!

La mulți ani, plini de fericire și împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta Ștefan, Ștefana etc.!

