Mesaje de Dragobete 2022, ziua îndrăgostiților la români. Texte cu declarații de iubire

Mesaje de Dragobete 2022 • SMS-uri haioase și amuzante • Felicitări romantice, mesaje de dragoste pentru el sau ea de ziua îndrăgostiţilor la români • Mesaje sincere de iubire pentru îndrăgostiți • Mesaje romantice de iubire pentru ea sau el.



Sărbătoare cu dată fixă în tradiţia română, Dragobetele este sărbătorit în fiecare an în 24 februarie, fiind un bun prilej în care îţi poţi arăta iubirea faţă de persoana iubită.

MESAJE DE DRAGOBETE

Tu ești visul meu…unicul meu vis…aș vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng așa de tare încât TU și EU sa devenim un singur suflet.

Sa iubesti inseamna sa traiesti prin celalalt, sa simti nevoia de a-i povesti, de a-i cere un sfat, de a-i darui. Sa iubesti inseamna sa te completezi prin celalalt. Happy DRAGOBETE!

Dacă aș fi de gheața ai vedea cu ochii tăi cum ma topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja.

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur si simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viața, iar tu te vei supăra, dar fără să-ți dai seama ca pentru mine tu ești viața

Nu știu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveselești ziua și ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu ești steaua mea călăuzitoare care îmi păzește nopțile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult și tu ești totul pentru mine!!!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața!

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Tot ce-i frumos se iubește, tot ce se iubește e frumos. Ești atât de frumoasă pentru ca ești atât de iubită și îti promit că așa vei fi mereu.

Ochii tăi sunt făcuți să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorințele. Toată ființa ta e încântătoare și eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Eu n-am fost în stare să-ți scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toți poeții dintr-o carte. Unii știu să scrie frumos, unii știu să cânte frumos, unii sunt pur și simplu frumoși, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbați și acesta este darul meu.

Unele lucruri le facem zilnic, unele de două-trei ori pe săptămână, unele o data pe an, unele nu le-am făcut niciodată. Aș vrea atâtea să-ți dăruiesc, atâtea lucruri aș vrea să-ți arăt sau să le facem împreună…! Dacă ar fi posibil mi-aș dori să mă multiplic în mai multi bărbați identici și să avem împreună grija de tine. Totuși, nu sunt sigur că te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate și înțeleg de ce. Chiar și eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau să-ți mărturisesc că ești atât de minunata încât nu m-aș sătura nici de o sută ca tine.

Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,……e totuși omenesc!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Hai sa ne bucuram de iubire! E Ziua Indragostitilor!

Tu ești seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură ușor și atât de dureros în mine când șoaptele mele ți se dăruiesc. Tu ești un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg șoaptă cu șoaptă, lumină cu lumină, tristețe cu tristețe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrățișează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna și marea. TU ești pentru mine roua dimineții ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătății. TE IUBESC

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

MESAJE DE DRAGOBETE: Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Declarații de Dragobete

Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Te iubesc mai mult decat pe oricine, dar nu te iubesc mai mult decat ma iubesc pe mine.

Dimineata nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, la pranz nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, iar noaptea nu dorm ca mor de foame!

Sunt o victima a zambetului tau, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt ametit de atata iubire, esti ca un drog pentru mine. Simt ca intru in sevraj daca nu te vad cat de curand.

Daca imi pierd buzele,te sarut cu ochii, daca imi pierd ochii te sarut cu inima, iar daca imi pierd inima sigur o gasesc la tine. Te iubesc!

As dori din piept sa scot inima cu dor cu tot ca s-o pun in pieptul tau, ca sa simti ce simt si eu! As dori sa raman mut, vocea ta sa o-mprumut ca sa spui ce spun si eu: “te iubesc sit e voi iubi mereu!”.

Picioarele tale sunt obosite? Asta pentru ca ai alergat prin mintea mea toata ziua.

Sunt un politist si te arestez pentru ca esti tu. E ilegal sa fii atat de frumoasa si sexy. Sentinta este: inchisoare pe viata in inima mea!

Love is like: Nokia-connecting people, Samsung-everyone is invited, Nike-just do it!, Pepsi-ask for more, and like YOU – too good to be true!

Cand te simti mic, nefolositor, deprimat si crezi ca nu esti bun de nimic, gandeste-te ca cel putin odata in viata ta ai fost cel mai tare si mai rapid din grupul tau: atunci cand erai spermatozoid! Ma bucur ca te am azi langa mine! Te iubesc!

Pentru un sarut tasteaza 1, pentru o imbratisare tasteaza 2, pentru clipe de neuitat tasteaza 3, iar pentru toate astea.. .tasteaza numarul meu.

Am fost sceptic la inceput, dar tu m-ai facut sa cred ca ingerii exista. Cum te-ai simtit cand Dumnezeu ti-a luat aripile si te-a trimis pe pamant?

SMS-uri și mesaje romantice de Dragobete



– Ești un trandafir crescut în inima mea. Promit să devin apă, aer, pământ ca să nu te ofilești, dar tu promiți să înflorești doar pentru mine? Te iubesc !

– Numai Dumnezeu știe că nu mi-a mai rămas nici un surâs, nici o lacrimă care să nu-ți aparțină, te iubesc.

– Dragostea începe cu o glumă și se termină cu un suspin!

– Te văd adormind pe nisipul de frunze, ești ca o muză ce mă prinde în panze. Te pierd și mă pierd când ești doar al meu, ești îngerul pe care îl voi iubi mereu!

– Dacă norii varsă lacrimi și iubirea n-a trecut, poate mai apare o șansă să pornim de la început …

– Privesc către cer și rog o stea să te sărute în locul meu, luna să îți vegheze somnul, iar îngerii să-ți îndulcească visele… închide ochii și voi fi lângă tine. Te iubesc!

– Cât de dor îmi poate fi de ochii tăi fantastici, de zâmbetul tău fermecător, de pielea ta fină, de sărutul tău divin! Îmi lipse;ti enorm! te iubesc draga mea!

– Aș vrea să îți dăruiesc un sărut să fie etern, să îți scriu o poveste, unde să fii tu prințul fermecat iar eu prințesa din castel, să mă iubești, să te iubesc și niciodată să nu mă uiți.

Citește și: mesaje de Mărțișor și Felicitări de 8 martie pentru femeile din viața voastră

– Dragostea e o săgeată ce îți face răni de foc… supără cel ce iubește… cel iubit își bate joc!

– Atunci când crezi că totul în viață e pustiu, închide ochii .. ascultă bătaia vântului ce-mi poartă vorbele dulci: Te IUBESC suflețelul meu drag !

– Aș vrea ca inima ta să bată lângă a mea, să simți și tu cum e să trăiești atunci când mă iubești, așa cum TE IUBESC.

Mesaje de Dragobete

– T-tandru, E-esențial, I-irezistibil, U-unic, B-blând, E-etern, S-scump, C-curajos … Așa poți fii doar tu iubitule!

– În noapte stau și plâng… La inima ta nu pot să ajung… Plâng și aș vrea să-ți spun… Să te întorci din drum… Dar simt că-i prea târziu acum…

– Alfabetul începe cu litera “a”, numărătoarea cu “1”, tristețea începe cu o lacrimă, bucuria cu un zâmbet, iar fericirea mea începe cu tine!

– Va veni o dată vremea când în urmă vei privi… ai vrea să reînvie toate bucuriile și nebuniile… dar trecutul se ascunde, nu mai vine NICIODATĂ numai amintirea spune că… “Așa a fost o dată!”

– Cât de MULT te iubesc … nu vei ști NICIODATĂ… ai pătruns în inima mea fără să-mi dau seama …aștept să vină ziua aceea când totul va fi așa cum ne doream…

Citește și: MESAJE pentru MAMA de 8 MARTIE

– Acum tot ce a fost între noi pare demult …încerc să-mi amintesc dar nu pot …tu probabil m-ai uitat, în timp ce eu trăiesc doar pentru tine.

– M-ai acceptat așa cum sunt și acum ești o parte din sufletul meu. Te iubesc!

– Dacă până acum mă gândeam dacă e bine sau nu ceea ce se întâmplă, acum nu mă mai interesează. Știu că te iubesc și asta e tot ce contează…

– Ești totul pentru mine. Ai apărut în viața mea pe neașteptate, m-am îndrăgostit de tine pe neașteptate. A meritat !!!

– Ieri eram aici amândoi,ținându-ne de mână și făcându-ne planuri de viitor… nu pot să cred că azi sunt doar eu, singură, în același loc unde tu mi-ai spus că mă iubești… doar eu mă mai gândesc încă la acel moment perfect …

– Ești iubitul minții, inimii și trupului meu, ești prințul fermecat al viselor mele romantice, încântârea și minunea sufletului meu!

– Mâine vei regreta că azi mi-ai spus adio și mă vei căuta, crezând că eu încă te aștept.. .vei căuta disperat să-mi găsești iubirea, însă doar când mă vei găsi vei realiza că ai căutat ceva ce a murit demult… vei plânge atunci cum am plâns și eu, dar va fi prea târziu…

– Am nevoie de 5 minute din viața ta: în primul să te sărut, în al 2-lea să-ți spun că mi-e dor de tine, în al 3-lea cât te iubesc, iar ultimele două să rămâi cu mine…

– Dacă-aș fi o pisicuță aș iubi un motănel/ Dar așa sunt o fetiță și iubesc un băiețel!

– Te voi iubi și atunci când mările vor seca… Te voi iubi și atunci când stâncile se vor topi…. Te voi iubi și atunci când scurs nisipul vieții va fi!

– Se întâmplă în viață să iubești dar să fii rănit … îți iei viața de la capăt, vrei să uiți tot, dar amintirile sunt mereu în inima ta amintindu-ți că iubirea este cel mai frumos lucru care te poate condamna la suferință..

– Vreau să știi că zi de zi mă gândesc la tine, aș vrea să te sărut clipă de clipă și să te am lângă mine secundă de secundă.

– Nu pot să-ți spun acum ce vreau. Nu pot acum, eu nu mai stau. Un singur lucru ți-l rostesc. E acel simplu TE IUBESC.

– Chiar de-ar fi să mor eu niciodată nu ți-aș face rău…iar dacă fericirea ta e în brațele ei, prefer să plâng eu decât să te știu supărat departe de ea…

– Dragostea e un munte pe care îl urci râzând și îl cobori plângând. E o taină pe care îndrăgostiții o ascund de frica lumii….când taina e descoperită, dragostea se stinge ca un clișeu fotografic expus la lumină.

– Într-o noapte o stea m-a întrebat: ’De ce nu o lași dacă te face să plângi?’ I-am răspuns: ’Stea tu ți-ai părăsi cerul?’

– Uneori am nevoie de dragoste, alteori de singurătate, uneori de zi, alteori de noapte, uneori de frig, alteori de căldură, dar întotdeauna am nevoie de tine…

– Iubito tu ești trandafirul înflorit din grădina sufletului meu și nu am să las pe nimeni să mi te fure de acolo. Îți promit!!!

– Dacă aș amaneta un gram din dragostea mea pentru tine, ți-aș cumpăra lumea întreagă și încă ceva…

– Ești cel mai dulce vis al meu. Te iubesc până la cer și înapoi de un infinit de ori.

– De ce închidem ochii când dormim? De ce închidem ochii când visăm? De ce închidem ochii când sărutăm? Pentru ăa cele mai frumoase lucruri nu se pot vedea cu ochiul liber. Când închid ochii te văd pe tine…

Mesaje de Dragobete dragoste amuzante, romantice, melancolice sau triste pentru perechea ta.

Cel mai greu pe lumea asta este să afli de ce te-ai născut. Acum eu știu: ca să te întâlnesc pe tine și să te iubesc!

Când plouă mă gândesc la tine… aș vrea să fiu în fiecare picătură care se prelinge încet pe pielea ta fină!

Cu tine iubirea este ușoară, ca o mângâiere, nu avem nevoie de cuvinte, doar tăcere… Te iubesc!

Îți dau inima mea, ai grijă de ea. La noapte te vizitez să o returnezi! Te iubesc!

Tu ești raza de soare ce-mi încălzește diminețile și steaua ce-mi veghează nopțile de-a pururi. Te iubesc!

Dumnezeu ne-a dat două picioare să mergem, două mâini să ținem, doi ochi să vedem, două urechi să auzim, dar de ce ne-a dat o singură inimă? Pentru că pe cealaltă i-a dat-o altcuiva ca tu să o găsești!

Iubirea ta este singurul gând pentru care exist. Nu uita că pentru tine trăiesc. Și știi de ce? Doar ca să te iubesc!

Aș vrea să te poți vedea prin ochii mei. Numai așa ai înțelege ce mult însemni pentru mine!

Pentru lume tu ești cineva, pentru cineva tu ești lumea! Cu multă dragoste, Cineva!

Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc, tu mă faci să iubesc!

Când un strop de ploaie va atinge gura ta, să știi că este o sărutare trimisă din partea mea. Te iubesc!

De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde, căci oriunde te-ai ascunde ea la inimă pătrunde!

Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face mulțumiți cu ceea ce avem și nemulțumiți de ceea ce suntem!

A iubi înseamnă a dărui mereu până ce simți că te stingi. Și totuși dăruind iubire nu te mistui, ci trăiești!

Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrățișare pătimașă și un suflet smuls din piept! Te iubesc!

Visez doar la tine, visez că vei fi mereu lângă mine. Oare visul meu se va împlini?

Dacă luna ar iubi noaptea la fel de mult cum te iubesc eu pe tine, soarele nu ar mai răsări niciodată!

Îți mulțumesc pentru că exiști în viața mea și pentru că mă ajuți să înțeleg ce înseamnă să iubești și să fii iubit!