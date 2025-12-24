Mesaje de Crăciun 2025: URĂRI şi FELICITĂRI de Sărbătoarea Nașterii Domnului

Mesaje de Crăciun 2025: Cele mai frumoase urări şi felicitări pentru sărbătorile de iarnă

Sărbătoarea Crăciunului este un prilej de bucurie, emoție și conexiune profundă între oameni. În Ajun, cu toții căutăm cuvintele potrivite pentru a transmite gândurile bune, dragostea, recunoștința și speranța pe care o simțim în suflet atunci când ne gândim la familie, prieteni sau colegi.

Uneori inspirația vine ușor, alteori avem nevoie de un gând inspirat sau o urare specială pentru a exprima tot ce simțim în această perioadă încărcată de semnificație. Atunci când nu-i putem avea pe toţi cei dragi alături, un gând bun, un mesaj le poate aduce bucuria pe chip, indiferent de distanţă.

Dacă nu aveţi destulă inspiraţie pentru a compune un mesaj emoţionant sau amuzant, în funcţie de persoana căreia doriţi să-i transmiteţi un gând bun, puteţi alege unul dintre mesajele de Crăciun publicate mai jos. Aceste urări acoperă toate gusturile și stările, de la mesaje tradiționale și creștine, la cele haioase sau pline de spirit festiv, potrivite pentru familie, prieteni, colegi sau postări pe rețelele sociale, atât în Ajun, cât şi în ziua de Crăciun.

Bună dimineaţa la Moş Ajun. Mesaje pentru 24 decembrie

„Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun Fericit!”

„Sărbători Fericite în jurul pomului de iarnă și în mijlocul celor dragi!”

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit și un An Nou plin de împliniri!”

Urări şi mesaje amuzante de Ajunul Crăciunului 2025

„Mos Crăciun cu suflet bun, Să va aducă în Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars și cozonacul!”

„Magia sărbătorilor albe să vină la voi cu multe cântece calde și să va dea și mulți bani, ca doar așa veți avea mai mulți ani, că doar de sărăcie, frică mi-e și mie, și Moșul să va iasă în cale, cu la fel de multe parale, iar eu de-l voi întâlni de la mine l-oi goni, că de vine iar sărac, am să-i vin și eu de hac!”

„Bradul asta verde mare, parcă nu mai are stare și-as mai vrea să dau ceva dar te-aștept pe dumneata, să-mpărțim un cadouaș, că de tu ai fost om harnic, Moș Crăciun va fi iar darnic, dar de nu ai fost cuminte Moș Crăciun o să te uite!”

„Ho Ho Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la mulți bani)”

„Uite-un drum, e prin zăpezi, dungi de sanie tu vezi, clinchete de clopoței, iar te-ai mai mirat de ei! Este Moșul, cum să-ți spun, care vine în Ajun și aduce cadoașe, la fețite drăgălașe, dar și la câțiva băiăți dăcă sunt un pic isteți”

„În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos”

”Dacă Moș Crăciun nu vine, îl rețin, este cu mine. Stăm la bârfe, bem un vin, poate chiar „îl și combin”. Moșule cu barbă sură, ce miroși a băutură, patu-i cald, l-am pregătit, ți-a fost frig, ești obosit? Tu, de daruri n-ai primit, nu ești rău, stai liniștit! Dar de când este la mine, a uitat de tot de ține…”

”Sunt virusul Moș Crăciun. Dacă vrei cadouri, trimite telefonul tău la adresa pe care o vei primi în următorul SMS.”

„Cioc! Cioc! Cioc! Îți bat în poartă, sunt eu Moșul cel pe-o roată! Chiar de vin prin telefon și tu nici nu prea ai ton, mă prefac că ești cuminte și îți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți și mai bine!”

„De o cauți pe Scufiță, să știi n-are rochiță, ci e albă-n cap și plină de trac, e o Crăciuniță, într-o mini fustiță și face cadouri, pline de favoruri și de ai fost cuminte, poate te va lua aminte”

Urări creştine de Moş Ajun 2025

„Fie că lumina lui Isus să îți pătrundă inima și sufletul ….. El să se nască și în inimile noastre ca să avem viață și putere că să-i Mulțumim pentru orce zi bună dar și pt zilele în care ni se pare că nu mai avem putere”

„Lumina, pace, bucurie, zăpadă, viață, dăruire, iertare, zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Crăcinul. Deschide-ți sufletul și lasă căldura sărbătorilor de iarnă să te învăluie ca un vis frumos. Sărbători Fericite”

„La ceas de sărbătoare când anul are tamplele ninse, iar colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, va doresc sănătate, pace și prosperitate”

„Mă uit pe cer răsare o stea. Oare-i a mea, sau Domnul vestitu-nea sosirea lui, a Mântuitorului? Să dea Domnul sănătate, pace și bunăstare asupra dvs. și familiei dvs. Crăciun fericit”

„Cete de îngeri să coboare în casă voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa. Crăciun fericit”

„Un plânset a trezit întreaga lume. O naștere a schimbat istoria. O viață a făcut diferența. Fie ca cel născut în iesle să vă umple inimile de bucurie.”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi”

„De sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi, și inima pentru speranța bucurie și lumina. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din față noastră va fi presărat cu împliniri.

„Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn și inima de aur. Acum au cruce de aur și inimă de lemn. Fie ca sfânta sărbătoare să readucă aurul în sufletele noastre. Să aveți parte numai de lumina în inima și gând. Sărbători fericite.”

„Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor și datinilor strămoșești să vă găsească la ceas de bucurie alături de oaspeții cei dragi. Vă doresc tot binele, gândurile bune și curate să vă însoțească pretutindeni, fericirea și succesul să vă fie mereu alături!”

Mesaje de Crăciun 2025 pentru părinţi

„Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tutror dorințelor și sănătate celor dragi. La multi ani!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La multi ani!”

„Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranța, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste.”

„În prag de sărbători, cu pacea, lumină și căldură în suflet, vă doresc sa aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și bun. Crăciun fericit și La multi ani!”

„Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat!”

„Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit va dorește ….”

„De Crăciun, s’aveţi brad încărcat, şi bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit”

Mesaje de Crăciun 2025 în versuri

„Se ia binecuvântare

Se adaugă un strop de soare

Și o pulbere de stele

Se amestecă-ntre ele

Se mai pune bunătate

Și iertare de păcate

Iar Iubire?

Cât cuprinde.

Și de la Iisus Hristos

S-aveți un Crăciun frumos!”

„Colindele în casă să va între, vestitoare

De sănătate și belșug și-mprospatare,

Căldură iubitoare v-o strecoare

În suflete și-n inimi primitoare.”

„Să va fie casă, casă

Cu bucate noi pe masă

Moș Crăciun cu sacul plin,

Drumu’n viață cât mai lin,

Bogăție câtă vreți,

Sănătate pentru toți,

Iar la anul care vine

Să va fie și mai bine.”

„Vă dorim un an ușor

Că un fulg de nea în zbor.

Succese și bucurii

Să va ningă zi de zi.

Fericirea să se strângă

Că zăpadă-n iarnă lungă.

Și s-aveți doar gânduri bune

Câți fulgi de nea sunt pe lume.”

„Fie că-n seară sfânta de Crăciun

Să te ajungă gândul meu cel bun:

Prosperitatea să te însoțească peste poate,

Mulți ani și fericire, sănătate!”

„Pe-un fulg de nea, urarea-mi îți trimit,

Că după el belșugul să se-apropie, momit,

Și să s-aștearnă primenit, grămadă

Pe-al vieții tale drum că o zăpadă.”

Urări frumoase de Crăciun 2025 pentru familie

”Să aveţi parte de cele mai fericite sărbători! Vă îmbrăţişez şi vă transmit toată dragostea şi gândurile mele cele mai frumoase de Crăciun. Vă iubesc!”

”Sărbătorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi!”

”Fie ca acest Crăciun să vă mângâie sufletul, să vă aducă bucurii şi prosperitate, fericire şi noroc, cadouri sub brad şi oameni dragi aproape!”

”Să ningă în noaptea de Crăciun cu visuri împlinite! Învaţă să visezi, Crăciunul poate face minuni!”

”Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

”Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiţi fericiţi de sărbători, acum şi în anii următori!”

”Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

”Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

Mesaje de Crăciun 2025 pentru şefi

„Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi însuflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!”

„Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucura-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!”

„Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, Sărbători Fericite, toate dorinţele să vi se împlinească!”

„Anul 2020 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! La Mulți Ani!”

„La ceas de sărbătoare când anul are templele ninse, iar colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, vă doresc sănătate, pace și prosperitate.”

„Fie ca bucuria și liniștea aduse de sfintele sărbători să vă însoțească pe tot parcursul anului ce va urma. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspirații și plin de succese. La mulți ani”.

„Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat”.

”Mult belsug în casă, pâinea mai gustoasă, datorii puţine, în anul care vine!”

„Sfintele Sarbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !”

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multa sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!”

Urări deosebite pe care să le trimiţi prietenilor de Crăciun 2025

”Uite-un drum, e prin zăpezi, dungi de sanie tu vezi, clinchete de clopoței, iar te-ai mai mirat de ei! Este Moșul, cum să-ți spun, care vine în Ajun și aduce cadoașe, la fețite drăgălașe, dar și la câțiva băieți dacă sunt puţin isteți!”

”Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îţi doresc o vacanţă plină de linişte, odihnă, pace sufletească şi împlinire. Fie ca de Crăciun să ţi se îndeplinească toate dorinţele, iar Anul Nou să te surprindă alături de cei pe care îi iubeşti.”

”Fie ca aroma de brad, de portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun fericit!”

”Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!”

”În pragul sărbătorilor de iarnă, să aveţi în casă bogăţie, bunăstare, sănătate şi pace în suflet. Crăciun fericit!”

”Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.”

”Bradul ăsta verde mare, parcă nu mai are stare și-as mai vrea să dau ceva, dar te-aștept pe dumneata, să-mpărțim un cadouaș, că de tu ai fost om harnic, Moș Crăciun va fi iar darnic, dar de nu ai fost cuminte, Moș Crăciun o să te uite!”

”În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei că s-a născut pentru noi Iisus Hristos.”

”Cioc! Cioc! Cioc! Îți bat în poartă, sunt eu Moșul cel pe-o roată! Chiar de vin prin telefon și tu nici nu prea ai ton, mă prefac că ești cuminte și îți dau ceva merinde, dar de vei veni la mine, te vei simți și mai bine!”

