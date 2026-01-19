Mercenarul Horaţiu Potra, pe mai departe în arest preventiv: Fiul şi nepotul său, în arest la domiciliu

Mercenarul Horaţiu Potra, pe mai departe în arest preventiv

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis luni, 19 ianuarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizia este definitivă.

Horațiu Potra și fiul său, dar și nepotul său au invocat faptul că extrădarea lor din Dubai s-a făcut voluntar, ca urmare a acceptării de către ei a procedurii simplificate de extrădare.

Pe de altă parte, Horațiu Potra a invocat și faptul că sunt singurii arestați preventiv în dosarul în care 22 de persoane în frunte cu fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, au fost trimise în judecată pentru acțiuni de răsturnare a ordinii constituționale.

În acest dosar în această săptămână urmează ca magistrații să analizeze legalitatea documentelor trimise de către Parchetul General.

sursa: TVR Info

foto: arhivă

