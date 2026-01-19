Actualitate

Mercenarul Horaţiu Potra, pe mai departe în arest preventiv: Fiul şi nepotul său, în arest la domiciliu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Mercenarul Horaţiu Potra, pe mai departe în arest preventiv

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest, iar fiul şi nepotul său în arest la domiciliu, a decis luni, 19 ianuarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizia este definitivă.

Horațiu Potra și fiul său, dar și nepotul său au invocat faptul că extrădarea lor din Dubai s-a făcut voluntar, ca urmare a acceptării de către ei a procedurii simplificate de extrădare.

Pe de altă parte, Horațiu Potra a invocat și faptul că sunt singurii arestați preventiv în dosarul în care 22 de persoane în frunte cu fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, au fost trimise în judecată pentru acțiuni de răsturnare a ordinii constituționale.

În acest dosar în această săptămână urmează ca magistrații să analizeze legalitatea documentelor trimise de către Parchetul General.

sursa: TVR Info

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Imagini VIRALE de  pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor. ,,Pârtia de schi nu este podium de modă”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

19 ianuarie 2026

De

Imagini VIRALE de  pe o pârtie din România: O femeie în fustă, coborâtă de un jandarm din zona destinată schiorilor. ,,Pârtia de schi nu este podium de modă” Imagini cu o femeie în fustă pe o pârtie din România au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul s-a petrecut pe o pârtie din Masivul Postăvaru […]

Citește mai mult

Actualitate

Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele!

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

19 ianuarie 2026

De

Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele! Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să […]

Citește mai mult

Actualitate

Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână: Care a fost valoarea sancțiunilor contravenționale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 ianuarie 2026

De

Peste 20 de amenzi pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva într-o singură săptămână Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat săptămâna trecută, activități în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră” pe tronsoanele aflate în competență. În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat […]

Citește mai mult