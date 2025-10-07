Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan se resimt puternic: România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE
Măsurile de austeritate lovesc în economia locală: România înregistrează cel mai mare declin din comerțul regional
Măsurile de austeritate adoptate de premierul Ilie Bolojan încep să-și arate efectele în economie. Micii afaceriști și comercianții locali se confruntă cu o perioadă dificilă, iar cifrele oficiale confirmă declinul: România a înregistrat, în luna august, cea mai puternică scădere a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană.
Potrivit datelor Eurostat, publicate luni, vânzările cu amănuntul au crescut ușor în zona euro (+0,1%) și au rămas stabile la nivelul Uniunii Europene, însă România a înregistrat o contracție severă, de minus 4%, cea mai accentuată din întreg blocul comunitar. Țări precum Polonia (-0,8%), Luxemburg și Portugalia (-0,7%) au avut scăderi mai moderate.
În ritm anual, vânzările au crescut cu 1% în zona euro și cu 1,1% în UE, dar România a continuat să se distingă negativ, cu un declin de 3,8% – cel mai mare din Uniune.
Comerțul, în cădere liberă: scăderi la alimente, produse nealimentare și carburanți
Datele Institutului Național de Statistică (INS) confirmă tendința alarmantă. În august 2025, comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (exceptând autovehiculele și motocicletele) a scăzut, pe ansamblu, cu 7,2%.
Cele mai afectate segmente au fost:
* comerțul cu carburanți în magazine specializate (-11,7%),
* produsele nealimentare (-8%),
* produsele alimentare, băuturi și tutun (-3,3%).
Chiar și după ajustarea sezonieră, scăderea rămâne semnificativă – minus 4% față de iulie 2025.
Evoluția anuală confirmă declinul: România, pe ultimul loc în UE
Comparativ cu august 2024, comerțul cu amănuntul din România s-a contractat cu 4% în termeni reali, potrivit seriei brute. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat la:
* produsele alimentare, băuturi și tutun (-6%),
* produsele nealimentare (-3,2%),
* carburanți (-2,3%).
Chiar și seria ajustată în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate indică un recul general de 2,1%, determinat în principal de scăderea vânzărilor de produse alimentare (-4,4%). Singurul sector cu o evoluție pozitivă a fost comerțul cu carburanți, care a înregistrat o creștere de 5,9%.
O economie sub presiune
Analiștii economici avertizează că aceste cifre reflectă direct efectele politicilor de austeritate implementate în 2025 – de la tăieri bugetare și înghețarea salariilor până la creșterea taxelor pentru mediul privat. Reducerea consumului intern, principalul motor al economiei, riscă să accentueze încetinirea creșterii economice în lunile următoare.
