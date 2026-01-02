MĂSURI dispuse în Alba în contextul Codului Portocaliu de viscol și ninsori abundente: Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba

MĂSURI dispuse în Alba în contextul Codului Portocaliu de viscol și ninsori abundente

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a dispus, vineri, 2 ianuarie 2026, o serie de măsuri în contextul Codului Portocaliu de intensificări puternice ale vântului, viscol puternic, vizibilitate redusá sub 50 m și strat de zăpada în general de 30-50cm valabil de azi 02.01.2026 (ora 10:30) până în 03.01.2026 (ora 10:00) în zonele montane din județ.

Art.l. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentá „Unirea” al judetului Alba:

a) va desfásura actiuni de monitorizare a situatiilor de urgentá;

b) va prealerta personalul din turele libere ín vederea scáderii timpului de ráspuns pentru gestionarea situatiilor de urgentá;

c) va activa Grupa Operativá a Inspectoratului;

d) va verifica si pregáti tehnica de interventie necesará pentru interventia ín situatii de urgentá.

Art.2. Operatorii de utilitáti vor íntreprinde másuri pentru remedierea oricáror probleme survenite ca urmare a manifestárii fenomenelor meteorologice.

Art.3. (1) Se va operationaliza Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei la nivel galben – alertá, íncadrat cu personal din cadrul ISU Alba, iar la nevoie intitutiile cu atributii ín gestionarea situatiilor de urgentá prognozate vor asigura personal necesar íncadrárii complete a Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei.

(2) Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei va functiona la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentá „Unirea” al judetului Alba.

Art.4. Primaríi din zona vizatá de avertizarea meteorológica vor lúa urmátoarele másuri:

a) instituirea permanente! pe durata valabilitátii Codului Portocaliu, la sediul primarle! si transmiterea la Centrul Operational Judetean al ISU Alba, a datelor de contact a persoanelor care asigurá permaneta, doar pentru UAT-urile care se aflá sub incidenta Codului Portocaliu; referitor la instituirea permanente!, se vor desfásura verifican periodice;

b) convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgentá ín vederea verifican! si punerii ín aplicare a planurilor de másuri;

c) punerea ¡n aplicare, a másurilor stabilite prin Planurile de másuri pentru sezonul de iarná unde este nevoie;

d) pregátirea tehnicii si utilajelor de interventie pentru cúrátarea drumurilor;

e) operationalizarea completá si ín timp oportun a serviciilor pentru deszápezirea drumurilor, inclusiv cele ale operatorilor economici cu care au fost íncheiate contráete de prestári servicii ín acest sens;

f) verificarea stocurilor de materiale necesare pentru interventie;

g) informarea populatiei si a operatorilor economici de pe raza unitátilor administrative- teritoriale ín ceea ce priveste obligatiille pe care le au ín cúrátarea aleilor, trotuarelor si a turturilor de gheatá;

h) asigurarea servicilor medícale pentru populaba din zonele cu risc de a fi izolate din punct de vedere al circulatiei auto;

i) verificarea si actualizarea listelor cu femeile gravide la termen, a bolnavilor dializati si organizarea la nevoie a transportului preventiv al acestora la unitátile spitalicesti, mai ales din zonele cunoscute ca fiind greu accesibile ín conditii de iarná sau posibil sá rámáná blocate din punct de vedere al accesului auto;

j) identificarea si/sau verificarea de urgentá a situatiilor cu persoanele fárá adápost sau nevoiase, a persoanelor ín várstá care locuiesc singure, sau a persoanelor care locuiesc ín spatii ce nu asigurá un confort termic minim necesar;

k) pregátirea mijloacelor de transport si tractare, precum si luarea altor másurilor ce se impun pentru a acorda ajutor participantilor la trafic, imobilizati din cauza conditiilor meteo nefavorabile;

Art.5 Unitátile administrativ-teritoriale, ímpreuná cu Serviciul Public Salvamont Alba si Inspectoratul de Jandarmi Judetean, vor transmite informári operatorilor din turism si vor recomanda evitarea deplasàrilor ín zonele aféctate, precum si analizarea posibilitátii de sistare temporará a instalatiilor de transport pe cablu, acolo unde situatia o impune;

Art. 6. Administratorii drumurilor nationale si judetene din zona aflata sub efectul codului portocaliu vor lúa másuri pentru asigurare inteventiei ín vederea mentinerii stárii de practicabilitate a drumurilor afltate ín competentá.

Art.7, Inspectoratul de Politie Judetean Alba poate dispune la nevoie restrictii temperare, partiale sau totale de circulate pe drumurile publice ín conditii de polei sau caderi masive de zapada, ín scopul desfásurárii lucrárilor necesare pentru ímprástierea materialului antidérapant sau de dezápezire, orí ín scopul evitárii crárii abuteiajelor rutiere.

Art.8. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentá „UNIREA” al judetului Alba va comunica hotárárea membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentá Alba si Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgentá aflate sub incidenta Codului Portocaliu.

Totodatá, prezenta hotàrâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentá si la Departamentul pentru Situatii de Urgentá de cátre Inspectoratul pentru Situatii de Urgentá „UNIREA” al judetului Alba.

De asemenea, hotárárea se va afisa pe site-ul Institutiei Prefectului – Judetul Alba.

