Măsuri de urgență în Alba împotriva caniculei: Puncte de prim ajutor, controale ITM și monitorizarea permanentă a situației din teren
Măsuri de urgență în Alba împotriva caniculei: Puncte de prim ajutor, controale ITM și monitorizarea permanentă a situației din teren
Având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare, prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, a convocat astăzi ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, în vederea adoptării măsurilor necesare pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de caniculă, potrivit unui comunicat de presă transmis de Prefectura Alba.
Prefectul județului Alba a solicitat tuturor instituțiilor și autorităților cu atribuții în domeniu aplicarea măsurilor prevăzute în Hotărârea nr. 11/24.06.2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba și monitorizarea permanentă a situației din teren.
Prin hotărârea adoptată, autoritățile administrației publice locale, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Alba și al Crucii Roșii Filiala Alba, vor operaționaliza puncte medicale de prim ajutor și hidratare a populației.
Comitetele locale pentru situații de urgență vor identifica persoanele aflate în dificultate și persoanele a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de temperaturile ridicate și vor comunica situația acestora Direcției de Sănătate Publică Alba.
Autoritățile administrației publice locale vor asigura, în situațiile care impun acest lucru, transportul și distribuirea apei potabile și/sau menajere către populație.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, Garda Forestieră și celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor intensifica măsurile de prevenire și intervenție pentru limitarea riscului producerii incendiilor de vegetație uscată și de pădure.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba va verifica respectarea măsurilor de protecție a salariaților care își desfășoară activitatea în condiții de temperaturi ridicate, conform prevederilor legale.
Totodată, cetățenilor le este recomandat să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare, să poarte pălării de soare și haine lejere, de culori deschise, să consume suficiente lichide pentru o hidratare corespunzătoare și să evite consumul băuturilor alcoolice.
Se recomandă consumul de fructe și legume proaspete, evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi foarte ridicate și acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să păstreze legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici și să contacteze medicul de familie la apariția oricăror probleme de sănătate.
În contextul riscului crescut de incendii, cetățenii sunt rugați să nu utilizeze focul deschis pentru arderea miriștilor, vegetației uscate, resturilor vegetale sau a deșeurilor.
În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
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