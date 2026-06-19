Mașina-polițist care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea în Alba Iulia a ajuns la Poliția Locală
Mașina-polițist care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea în Alba Iulia a ajuns la Poliția Locală
Sistemul complex al parcărilor publice cu plată și rezidențiale din municipiul Alba Iulia este o chestiune importantă care constituie o sarcină majoră a administrației locale, o preocupare permanentă și care cere în mod imperios și continuu soluții înspre optimizare și adaptarea la nevoile contemporane ale cetățenilor și turiștilor, conducători auto și proprietari de autoturisme.
Un dispozitiv de tip radar îi va identifica pe rău platnicii care nu au achitat taxele parcările publice cu plată.
Acesta va fi amplasat pe o mașină electrică, o adevărată mașină-polițist.
Unitatea de control a parcărilor publice cu plată se va afla în responsabilitatea Poliției Locale Alba Iulia.
Mașina-polițist a ajuns recent la Poliția Locală Alba Iulia, fiind gata de „luptă”.
Foto – cu rol ilustrativ
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