Actualitate

UPDATE FOTO | MAȘINĂ în FLĂCĂRI pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Intervin pompierii

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

MAȘINĂ în FLĂCĂRI pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Intervin pompierii

Pompierii sibieni intervin de urgență, în după amiaza zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, pe Autostrada A1, km 260 sensul de mers Sebeș-Sibiu, în zona localității Cristian, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

„Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la întregul autoturism.

Se acționează pentru stingerea incendiului”, a transmis ISU Sibiu.

UPDATE ISU Sibiu, ora 17.25:

Incendiul a fost lichidat. Autoturismul a fost afectat în proporție de 70%. Din fericire nu au fost victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la compartimentul motor.

foto: Schneider Daniel / Info Trafic Sibiu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: Decizie în instanță după verdictul „Petrov”. Câți bani trebuie să recupereze fostul șef al statului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 ianuarie 2026

De

Traian Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: Decizie în instanță după verdictul „Petrov”. Câți bani trebuie să recupereze fostul șef al statului Curtea de Apel București a admis, miercuri, 28 ianuarie 2026, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, obligând instituția să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, […]

Citește mai mult

Actualitate

Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în toate spațiile publice închise din România: ,,Nu inhalezi doar nicotină. Aerul din jurul tău e încărcat cu toxine care rămân acolo”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în toate spațiile publice închise din România: ,,Nu inhalezi doar nicotină. Aerul din jurul tău e încărcat cu toxine care rămân acolo” O petiție prin care se cere interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise, lansată de Declic și medicul Mihail […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 ianuarie 2026

De

O nouă amânare la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul fostului deputat Dan Vîlceanu, acuzat că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat din nou, marți, 27 ianuarie 2026, decizia în dosarul fostului ministru și deputat Dan Vîlceanu, acuzat că și-ar fi […]

Citește mai mult