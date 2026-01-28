UPDATE FOTO | MAȘINĂ în FLĂCĂRI pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Intervin pompierii

MAȘINĂ în FLĂCĂRI pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Intervin pompierii

Pompierii sibieni intervin de urgență, în după amiaza zilei de miercuri, 28 ianuarie 2026, pe Autostrada A1, km 260 sensul de mers Sebeș-Sibiu, în zona localității Cristian, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism.

La fața locului sunt mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

„Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la întregul autoturism.

Se acționează pentru stingerea incendiului”, a transmis ISU Sibiu.

UPDATE ISU Sibiu, ora 17.25:

Incendiul a fost lichidat. Autoturismul a fost afectat în proporție de 70%. Din fericire nu au fost victime.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit la compartimentul motor.

foto: Schneider Daniel / Info Trafic Sibiu

