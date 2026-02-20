Curier Județean

„Masă sănătoasă” în 2026 pentru mai mult de 400 de preșcolari și elevi dintr-o comună din Alba: Procedură de achiziție în derulare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

„Masă sănătoasă” în 2026 pentru peste 400 de preșcolari și elevi dintr-o comună din Alba

Primăria Unirea a lansat, luni, 16 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a suportului alimentar prin Programul național „Masă sănătoasă” pentru preșcolarii și elevii unităților de învățământ din comuna Unirea, județul Alba, pentru anul 2026.

Valoarea totală estimată a achiziției este 778.515 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a fost determinata conform cerințelor din referatul de necesitate, după cum urmează:

– Pentru perioada 16 martie-19 iunie 2026 = 61 zile x 403 elevi x 14.86 lei/masă caldă = 365.303,38 lei

– Pentru septembrie-decembrie 2026 = 69 zile x 403 xl4.86 lei =413.212,02 lei

Obiectul achiziției îl constituie pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde pentru elevii și preșcolarii unității de învățământ Școala Gimnazială „Avram Iancu” și ai școlilor arondate, în spațiile special amenajate de beneficiar, cu începere de la data semnării contractului de către părți, pe perioada cursurilo.

Prestarea efectiva se va realiza de la data primirii ordinului de începere a prestării serviciilor de catering și până cel mult la 31 decembrie 2026.

Livrarea mesei se va face în perioadele și la tóate locațiile indicate de autoritatea contractantă, o dată pe zi, după cum urmează:

*Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, localitatea Unirea, comuna Unirea, nr.55

*Școala Gimnazială „Gheorghe Maier” Unirea, str. Școlii, localitatea Unirea, comuna Unirea, nr. 19

*Școala Primară Dumbrava, str. Frăncești, nr.29, localitatea Dumbrava

*GPN Unirea I, str. Avram Iancu, nr.79

*GPN Unirea II, str. Școlii, nr.l

*GPN Ciugudu de Jos, str. Fagului, nr.4, localitatea Ciugudu de Jos

Ora indicată este 9.45, astfel încât să fie consummate de către copii în pauza mare (9.50 – 10.10).

Data limită pentru primirea ofertelor este 2 martie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

