Curier Județean

Masă caldă pentru aproape 750 de preșcolari și elevi din Teiuș și localitățile aparținătoare: Care este valoarea contractului pentru serviciile de catering în 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Masă caldă pentru aproape 750 de preșcolari și elevi din Teiuș și localitățile aparținătoare: Care este valoarea contractului pentru serviciile de catering

Primăria Teiuș a lansat, în 6 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a servicilor de catering pentru asigurarea derulării programului „Masă sănătoasă”.

Beneficiari sunt 741 de elevi și preșcolari din orașul Teiuș și localitățile aparținătoare.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 1.321.783 lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18 februarie 2026.

Suportul alimentar care face obiectul acestei proceduri de achiziție publică este următorul:

– pentru ciclul preșcolar: masă caldă (felul I+felul II) în regim catering, conform prevederilor art. 3, lit. b din HG nr. 1171/2025;

– pentru ciclul primar, gimnazial și liceal: masă caldă (felul II) în regim catering, conform prevederilor art. 3, lit. b din HG nr. 1171/2025;

Durata contractului va fi de la data semnării contractului de achiziție publică până la data de 31 decembrie 2026.

Programul de livrare va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.30-11.00.

Locațiile de livrare sunt:

*Liceul Teoretic Teiuș

*Școala Generală cls. I-VIII Teiuș

*Școala Primară Căpud

*Grădinița nr. 1 Teiuș

*Grădinița nr. 2 Teiuș

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

