Marius Rof, noul administrator special al Fabricii de Arme Cugir. Ce obiective are

Marius Rof a fost numit marți, 23 decembrie 2025, în funcția de administrator special al Fabricii de Arme Cugir.

Aceste este membru USR și lucrează în prezent în mediul privat. Este vicepreședinte al filialei județene a USR Alba, a fost consilier județean, dar a candidat și la Camera Deputaților.

În ceea ce privește funcția pe care o va avea la Fabrica de Arme Cugir, Marius Rof spune că principalele obiective vizează performanțele și retehnologizarea întreprinderii.

,,Să avem grijă de fabricile pe care încă le avem și să le face cât mai performante. Asta îmi doresc foarte mult. Să se retehnologizeze cât mai bine fabricile. Din poziția pe care o am, nu pot decât să supraveghez cum se desfășoară activitatea, dar o să mă dedic cât pot de bine acestei funcții”, a declarat Marius Rof pentru ziarulunirea.ro.

Marius-Nicolae Rof este un tânăr jurist venit din mediul antreprenorial, cu o vastă experiență în implementarea fondurilor europene. La alegerile din 2024 a candidat pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Alba.

Acesta este cunoscut prin acțiunile sale legate de infrastructura rutieră din zonele montane, dar și slabul management al sistemului de sănătate. De asemenea în mandatul încheiat în 2024, Rof a fost unul dintre cei mai activi consilieri județeni.

