Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”

„PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”, este de părere Marius Hațegan, secretar general al PNL Alba.

„Am mai spus-o, voi repeta: PNL nu mai are ce căuta lângă PSD. Social-democrații sunt o rușine pentru Guvernul Bolojan și pentru fiecare cetățean care dorește binele țării.

Sunt 4 luni de zile de când PSD blochează bugetul de stat, lucru care face ravagii în plan economic. Încă un dezastru anunțat este revenirea lui Grindeanu și a PSD, prin rotativă, la cârma Executivului. Lucru semnalat, inclusiv de agențiile internaționale de rating, ca fiind o nenorocire. Totul, în condițiile în care Ilie Bolojan reușește cu succes să stabilizeze România.

Pentru Partidul Național Liberal, disocierea de PSD este vitală. Chiar dacă mai sunt colegi care se lasă purtați de naivitate ori speranțe deșarte, eu cred că e timpul să spunem STOP!

Nu trebuie să mai fim de acord vreodată cu experimente de genul USL și nici cu vreo alăturare cu psd-iștii. Din partea mea pot să meargă direct în brațele AUR sau în cele ale doamnei Șoșoacă.

PSD este la fel de toxic și la nivel central, și la nivel local. În Alba, politica lor se face doar pe Facebook ori cu poze de prin Guvern sau Parlament. În timp ce realizările pentru cetățeni nu li se văd nici la microscop.

E momentul ca PNL să-și regăsească identitatea și valorile care l-au inspirat și consacrat. Liberalismul e singura alternativă viabilă pentru România și forța care se poate opune extremismului practicat de AUR și ipocriziei și lipsei de profesionalism livrate de PSD”, a afirmat Marius Hațegan, miercuri, 25 februarie 2026.

