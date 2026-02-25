Politică Administrație

Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”

„PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”, este de părere Marius Hațegan, secretar general al PNL Alba. 

„Am mai spus-o, voi repeta: PNL nu mai are ce căuta lângă PSD. Social-democrații sunt o rușine pentru Guvernul Bolojan și pentru fiecare cetățean care dorește binele țării.

Sunt 4 luni de zile de când PSD blochează bugetul de stat, lucru care face ravagii în plan economic. Încă un dezastru anunțat este revenirea lui Grindeanu și a PSD, prin rotativă, la cârma Executivului. Lucru semnalat, inclusiv de agențiile internaționale de rating, ca fiind o nenorocire. Totul, în condițiile în care Ilie Bolojan reușește cu succes să stabilizeze România.

Pentru Partidul Național Liberal, disocierea de PSD este vitală. Chiar dacă mai sunt colegi care se lasă purtați de naivitate ori speranțe deșarte, eu cred că e timpul să spunem STOP!

Nu trebuie să mai fim de acord vreodată cu experimente de genul USL și nici cu vreo alăturare cu psd-iștii. Din partea mea pot să meargă direct în brațele AUR sau în cele ale doamnei Șoșoacă.

PSD este la fel de toxic și la nivel central, și la nivel local. În Alba, politica lor se face doar pe Facebook ori cu poze de prin Guvern sau Parlament. În timp ce realizările pentru cetățeni nu li se văd nici la microscop.

E momentul ca PNL să-și regăsească identitatea și valorile care l-au inspirat și consacrat. Liberalismul e singura alternativă viabilă pentru România și forța care se poate opune extremismului practicat de AUR și ipocriziei și lipsei de profesionalism livrate de PSD”, a afirmat Marius Hațegan, miercuri, 25 februarie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

25 februarie 2026

De

Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe mai multe străzi din orașul Teiuș, au anunțat, marți, 24 februarie 2026, reprezentanții administrației locale. Concret, potrivit acestora, pe strada Horea se montează căminele se scurgere pentru apele pluviale, prevăzute cu sisteme Geiger și tubulaturile […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

23 februarie 2026

De

Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă” După ce o mare parte dintre edilii din Munții Apuseni au semnat […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 zile

în

21 februarie 2026

De

Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu a fost prezentat seniorilor care domiciliază în această zonă, a anunțat, sâmbătă, 21 februarie 2026, primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.  „Mediul […]

Citește mai mult