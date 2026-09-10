Marian Manea, al 24-lea transfer al CSM Unirea Alba Iulia! Apărătorul venit de la SCM Rm. Vâlcea, sub comanda lui Pustai

Fundașul Marian Manea (ex-SCM Rm. Vâlcea), al 24-lea transfer la CSM Unirea Alba Iulia!

Fundașul Marian Manea (ultima dată la SCM Rm. Vâlcea) este al 24-lea transfer al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia pentru stagiunea 2026/2027 din Liga 3, care și-a restructurat lotul din temelii.

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Puternicul apărător central a jucat 20 de minute în Liga 2 în ediția curentă, pe „Ghencea”, cu CSA Steaua, în remiza din etapa secundă (8 august), plus o confruntare din Cupa României, la nou-promovată venind în vară de la ASA Tg. Mureș.

Înregimentarea lui Manea oferă soluții lui Pustai în zona centrală a defensivei, existând perspectiva ca marocanul Ghazoini să fie mutat în flancul drept, dar în același timp complică situația lui Misarăș (venit în intersezon de la CSC Dumbrăvița), care nu a prins lotul în primele două etape. Originar din Slatina, Manea a venit în România de la Wuppertal Under 19 (în 2018, la CSM Slatina) și a mai trecut pe la Metalul Buzău (2023-2025) și ASA Tg. Mureș (2025-2026). Totalizează peste 70 de jocuri în eșalonul secund și 4 reușite.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia și SCM Rm. Valcea

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