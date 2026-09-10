Foto | Zlătneanul Andrei Mărginean, de la porți făcute din haine, la derby-uri în tricoul lui Dinamo

Zlătneanul Andrei Mărginean, de la porți făcute din haine, la derby-uri în tricoul lui Dinamo

Sunt povești care îți amintesc de ce ne-am îndrăgostit de fotbal. Iar după ce am citit interviul lui Andrei Mărginean, parcă îl privesc puțin diferit. Nu doar ca pe fotbalistul de la mijlocul terenului, ci și ca pe omul din spatele tricoului. Andrei vine din Zlatna și povestește că atunci când era copil nu avea posibilitatea să ajungă prea des pe stadioane. Fotbalul lui era cel pe care mulți dintre noi îl știm: în spatele blocului, în curtea școlii, cu hainele puse pe jos pe post de porți și cu mama venind după tine pentru că refuzai să intri în casă, se notează pe pagina de Facebook Dinamo Forever 1948.

„Și mi-a plăcut enorm un detaliu.

Când era copil, își dorea să ajungă măcar în tribună la un derby.

Astăzi joacă derby-ul.

Uneori fotbalul chiar scrie povești frumoase.

Un lucru pe care poate nu-l vedem la televizor.

Mărginean este unul dintre jucătorii care rămân după meci pentru suporteri.

Și nu doar pentru două-trei poze înainte să plece la vestiare.

A explicat că încearcă să nu lase niciun copil fără fotografie sau autograf tocmai pentru că el, când era mic, nu a avut posibilitatea asta. Se pune în locul copilului care îl așteaptă și știe cât ar fi însemnat pentru el un asemenea moment.

Asta îmi place.

Poți să fii fotbalist bun sau mai puțin bun. Poți să prinzi o perioadă excelentă sau una slabă. Dar felul în care te porți cu oamenii spune multe despre tine.

Iar Mărginean pare că nu a uitat de unde a plecat.

Când ajunge acasă, în Zlatna, încearcă să meargă la antrenamentele copiilor de acolo. Spune că și-ar dori să fie un exemplu pentru ei.

Iar ca fotbalist, mie Mărginean îmi place.

Poate nu este jucătorul care îți sare primul în ochi.

Nu este omul de floricele, nu caută permanent faza spectaculoasă și probabil nu va avea în fiecare săptămână clipuri de două minute pe rețelele sociale.

Dar este genul de mijlocaș pe care începi să-l apreciezi când îl urmărești meci de meci.

Muncește mult.

Aleargă, intră în dueluri, acoperă teren, încearcă să ofere echilibru și nu se ascunde de minge.

Și cred că experiența din Italia se vede în anumite momente ale jocului lui. Acolo s-a format și a acumulat experiență înainte să revină în România, iar Dinamo a devenit pentru el locul în care și-a relansat cariera. Chiar el spune că aici simte că poate crește și că perioada de la Dinamo este una foarte importantă pentru el.

Nu spun că este un jucător perfect.

Mai are momente în care poate juca mai repede, poate fi mai curajos cu mingea și mi-ar plăcea să-l văd contribuind și mai mult în ultima treime.

Dar un lucru nu prea am ce să-i reproșez: atitudinea.

Chiar și atunci când nu juca, spune că nu s-a oprit din muncă și încerca să-i demonstreze antrenorului că merită o șansă.

Asta vreau să văd la un jucător al lui Dinamo.

Mi se pare genul de jucător care încă poate crește mult.

Mărginean nu trebuie privit ca un produs terminat.

Are încă timp să devină mai bun, iar dacă va continua cu mentalitatea despre care vorbește, eu cred că poate rămâne mult timp un jucător important pentru Dinamo.

Dar dincolo de fotbal, povestea lui mi-a plăcut pentru simplitatea ei.

Un copil din Zlatna care bătea mingea până venea mama să-l ia acasă. Un copil care visa să vadă un derby din tribună și care nu apuca să stea după jucători pentru un autograf.

Astăzi, copilul acela intră pe teren în derby-uri și după meci rămâne el ultimul pentru a face poze cu ceilalți copii.

Frumos cerc.

Și poate că fotbalul românesc are nevoie și de astfel de povești, nu numai de milioane, scandaluri și transferuri.

Respect, Andrei. Continuă să muncești și să nu uiți niciodată copilul care punea hainele pe jos ca să facă două porți. Pentru că, până la urmă, de acolo începe fotbalul adevărat”, se mai scrie în materialul de pe pagina de Facebook Dinamo Forever 1948.

sursa: Facebook / Dinamo Forever 1948

foto reprezentativă: arhivă

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