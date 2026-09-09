Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată
Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată
Spitalul Municipal Aiud se pregătește să facă un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii sale medicale prin derularea unei proceduri de achiziție publică de o importanță majoră pentru comunitatea locală. Prin intermediul platformei SEAP, unitatea sanitară a lansat, în 9 septembrie 2026, o nouă procedură achiziționarea unui turn de chirurgie laparoscopică de înaltă performanță, cu o valoare estimată de 750.000 de lei, fără TVA.
Finanțată din fonduri publice, achiziția vizează dotarea blocului operator cu echipamente ultramoderne, menite să ridice actul medical la standarde europene.
Criteriul de selecție ales este „cel mai bun raport calitate-preț”.
Data limită pentru primirea ofertelor este 9 octombrie 2026.
Conform caietului de sarcini, nucleul noului echipament îl constituie un monitor medical 4K UHD de 31.5 inci cu iluminare Mini-LED și sistem de răcire fără ventilator, conceput special pentru a menține sterilitatea în sala de operație. Alături de acesta, turnul integrează un procesor video 4K cu modul de vizualizare în infraroșu (ICG), tehnologie NBI pentru identificarea leziunilor de mucoasă și modul YE pentru evidențierea structurilor vasculare și nervoase.
Pachetul tehnic este completat de capete de cameră 4K cu autofocus continuu complet autoclavabile, o opticà specializată pentru urologie și ORL, precum și o platformă electrochirurgicală mono/bipolară avansată, dotată cu modul ultrasonic capabil să taseze și să sigileze vase de sânge de până la 7 mm. Totodată, turnul este prevăzut cu un insuflator de mare capacitate (45 litri/minut) cu sistem automat de evacuare a fumului, o pompă inteligentă de aspirare-irigare cu tehnologie RFID, un set complet de instrumentar laparoscopic, un rezectoscop bipolar rotativ și un unit de videodocumentare Full HD integrat cu rețeaua spitalului (PACS/DICOM).
Furnizorul câștigător va trebui să ofere o garanție de minimum 24 de luni, cu un timp maxim de intervenție de 48 de ore de la sesizarea oricărei defecțiuni. De asemenea, este garantată furnizarea pieselor de schimb și a mentenanței pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la expirarea garanției. În prețul contractului sunt incluse transportul, montajul, punerea în funcțiune și instruirea gratuită a echipei medicale și tehnice.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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