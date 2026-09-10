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Anul 2026, instituit ca „Anul Grigore Constantin Moisil”, în semn de cinstire a memoriei şi a contribuţiilor deosebite aduse de academician în domeniul matematicii, informaticii şi al dezvoltării ştiinţei în România

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Anul 2026, instituit ca „Anul Grigore Constantin Moisil”, în semn de cinstire a memoriei şi a contribuţiilor deosebite aduse de academician în domeniul matematicii, informaticii şi al dezvoltării ştiinţei în România

Proiectul de lege privind instituirea anului 2026 ca Anul Grigore Constantin Moisil a fost adoptat miercuri, 9 septembrie 2026, în plenul Camerei Deputaţilor, cu 293 de voturi favorabile şi 7 abţineri. Camera Deputaţilor este for decizional, astfel că proiectul merge la promulgare, la preşedinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea anului 2026 ca „Anul Grigore Constantin Moisil”, în semn de cinstire a memoriei şi a contribuţiilor deosebite aduse de academicianul Grigore Moisil în domeniul matematicii, informaticii şi al dezvoltării ştiinţei în România.

Sărbătorirea Anului Grigore Constantin Moisil poate fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de către instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, precum şi de către persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv organizaţii neguvernamentale, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări culturale, educative, cu caracter social sau ştiinţific.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

Foto: Facebook/ Arborele Lumii

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