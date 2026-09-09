Tur cu bicicleta în jurul unui oraș din Alba: Când va avea loc și cum poți participa

Cugirul se pregătește pentru o nouă întâlnire cu natura, mișcarea și comunitatea. Iubitorii de ciclism sunt invitați să participe, sâmbătă, 19 septembrie 2026, la Turul cu bicicleta în jurul Cugirului, eveniment organizat de MTB Cugir, cu sprijinul Primăriei Orașului Cugir, în cadrul celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului „Toamna Cugireană”.

Manifestarea sportivă își propune să aducă împreună iubitori ai mersului pe bicicletă, familii, prieteni și persoane dornice să petreacă timp în aer liber, oferind participanților ocazia de a descoperi, pe două roți, peisajele din zona Cugirului.

Un traseu de 12 kilometri, cu 390 de metri diferență de nivel

Turul ciclist are o lungime totală de 12 kilometri și o diferență de nivel de aproximativ 390 de metri, fiind încadrat la un grad de dificultate mediu.

Organizatorii recomandă participarea persoanelor care au o condiție fizică minimă și experiență de bază în mersul pe bicicletă. Traseul este conceput astfel încât să ofere o combinație între mișcare, provocare sportivă și posibilitatea de a admira cadrul natural din jurul orașului.

Întâlnirea participanților este programată pentru ora 11:00, în timp ce startul oficial va avea loc la ora 12:00, de la Stadion Parc, în zona Skatepark.

Evenimentul nu urmărește doar performanța sportivă, ci mai ales promovarea unui stil de viață activ și a petrecerii timpului liber în natură. În acest sens, organizatorii îi încurajează pe cugireni, dar și pe cei care vin din alte localități, să transforme participarea la tur într-o experiență de weekend alături de familie și prieteni.

Casca de protecție, obligatorie

Siguranța participanților reprezintă una dintre principalele priorități ale evenimentului. Purtarea căștii de protecție este obligatorie pe întreaga durată a traseului.

Participanților li se recomandă utilizarea unor biciclete de tip Mountain Bike, aflate într-o stare foarte bună de funcționare, precum și purtarea unor haine și echipamente adecvate activității sportive și condițiilor de traseu.

Există și reguli speciale pentru participanții minori. Copiii cu vârsta sub 14 ani pot lua parte la tur numai dacă sunt însoțiți în permanență de un părinte sau de un tutore legal.

Astfel, evenimentul își păstrează caracterul accesibil pentru familii, dar în același timp pune accent pe responsabilitate și respectarea regulilor de siguranță.

Participarea este gratuită, însă înscrierea prealabilă este necesară

Participarea la Turul ciclist MTB Cugir este gratuită, însă organizatorii solicită înscrierea în prealabil pentru o mai bună organizare și gestionare a plutonului.

Înscrierile online sunt deschise până în sâmbătă, 19 septembrie 2026, ora 10:00. După această oră, înscrierile online se închid, iar persoanele care aleg să participe ulterior nu vor mai beneficia de înscrierea la tombola organizată la finalul evenimentului.

Cei interesați sunt încurajați să se înscrie din timp, pentru a beneficia de toate avantajele pregătite de organizatori.

Kit pentru fiecare participant și premii la tombolă

Pe lângă experiența oferită de traseu, participanții vor avea parte și de surprize. Fiecare participant va primi un kit de participare, pus la dispoziție de organizatori și sponsori.

La finalul turului, participanții care ajung la linia de sosire vor putea lua parte la o tombolă cu premii, printre acestea numărându-se trei biciclete: una destinată copiilor, una pentru femei și una pentru bărbați.

Lista premiilor include și echipamente și accesorii utile pentru bicicliști, precum căști de protecție, kituri de siguranță și alte dotări specifice.

Prin această componentă, organizatorii își doresc ca participarea la eveniment să fie nu doar o activitate sportivă, ci și o experiență plăcută, cu beneficii pentru cei care aleg să petreacă o zi activă în mijlocul comunității.

„MTB Cugir îi așteaptă pe toți cei dornici să dea startul toamnei pe două roți!”, au transmis organizatorii.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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