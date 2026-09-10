August 2026 a egalat recordul absolut de căldură la nivel global: Fierbințeală peste limitele istorice și în Europa

August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor oficiale ale programului european Copernicus. Temperatura medie a planetei a fost cu 1,65°C peste nivelul preindustrial, o valoare atinsă anterior doar în iulie 2023.

Datele europene oferă un nou semnal de alarmă privind accelerarea încălzirii globale. Potrivit Copernicus, recordul este alimentat în principal de încălzirea provocată de arderea combustibililor fosili, la care s-a adăugat creșterea temperaturii la suprafața Oceanului Pacific, asociată unui episod puternic de El Niño.

„Aceste date arată cum schimbările climatice provoacă fenomene extreme atât în atmosferă, cât și în oceane”, a avertizat Samantha Burgess, coordonatoare pentru climă în cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu.

Recorduri de căldură și în Europa

August a încheiat o vară europeană dominată de caniculă, secetă, incendii de vegetație și temperaturi fără precedent. Vara lui 2026 a fost a treia cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa și cea mai fierbinte din istorie în Europa de Vest.

Temperaturile extreme nu s-au limitat însă la uscat. Temperatura medie globală a aerului la suprafața Pământului a ajuns în august la 16,96°C, egalând recordul lunar anterior și fiind cu 0,85°C peste media perioadei 1990–2020.

Și oceanele au atins cote istorice: temperatura medie globală la suprafața mărilor a fost de 21,07°C, egalând, la rândul ei, recordul precedent.

Emisiile continuă să crească

În timp ce planeta doboară record după record, emisiile de gaze cu efect de seră nu dau semne de reducere suficient de rapidă. Comisia Europeană a anunțat că emisiile globale generate de activitățile umane au crescut cu 0,7% în 2025.

Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere, de 2,2%, în timp ce emisiile Chinei au urcat cu 0,1%. În India, acestea au scăzut cu 0,2%, iar în Uniunea Europeană au fost cu 0,2% mai mici.

Datele conturează astfel o imagine tot mai greu de ignorat: temperaturile globale ating noi maxime, oceanele se încălzesc, iar fenomenele extreme se intensifică, în timp ce emisiile mondiale continuă să crească.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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