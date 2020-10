Marea Britanie ar putea interzice accesul cetățenilor UE care au fost condamnați penal. Când ar putea fi aplicată măsura

Odată cu încheierea de la sfârșitul acestui an, a perioadei de tranziție ce a fost stabilită pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE), autoritățile britanice anunță că ar putea fi impuse restricții la intrarea în țară a cetățenilor europeni care au condamnări penale.

Mai exact, așa cum apare într-un anunț recent al Guvernului britanic, de anul viitor, autoritățile din această țară vor să aplice reguli mai restrictive la granițe și să interzică intrarea tuturor persoanelor care:

au primit o condamnare de cel puțin un an de închisoare;

au primit o condamnare mai mică de un an de închisoare – Ministerul de Interne își va da acordul în fiecare caz în parte, în urma verificării trecutului infracțional și a eventualelor legături cu Marea Britanie a persoanei (inclusiv de familie);

nu au primit o condamnare la închisoare, dar au comis, de exemplu, acte de hărțuire sexuală sau dacă au orice fel de condamnare în ultimul an și vor să intre, pentru prima oară, pe teritoriul britanic.

De asemenea, autoritățile britanice anunță că nu vor ține seama de țara în care a avut loc încălcarea legii, astfel că intrarea în Marea Britanie va fi refuzată chiar dacă persoana a fost condamnată în România, de exemplu.

Actualele reguli europene, care se vor mai aplica doar până la sfârșitul anului, impun Ministerului de Interne britanic, pentru a refuza intrarea în țară a unui cetățean UE condamnat penal, să demonstreze că acesta prezintă un pericol important pentru societate. Astfel, autoritățile britanice nu pot refuza acum intrarea în țară a unor persoane, chiar dacă știu că ele au fost condamnate pentru crimă sau viol.

Oficial, Marea Britanie a ieșit din UE la sfârșitul lunii ianuarie 2020, dar a fost stabilită o perioadă de tranziție, până la sfârșitul acestui an, în care se aplică aceleași reguli folosite înainte de Brexit, inclusiv cele legate de libertatea de mișcare a tuturor cetățenilor UE.

Sursa: avocatnet.ro