RISEN: Vocea elevilor care poate contribui la schimbarea școlii. Cum pot completa tinerii din Alba formularul cu privire la experiențele din anul de învățământ 2025-2026
RISEN: Vocea elevilor care poate contribui la schimbarea școlii. Cum pot completa tinerii din Alba formularul cu privire la experiențele din anul de învățământ 2025-2026
Elevii și cadrele didactice din județul Alba sunt invitați să participe la RISEN, un demers național care urmărește să ofere o imagine cât mai clară asupra respectării drepturilor elevilor și asupra realităților din școlile românești.
Consiliul Județean al Elevilor Alba încurajează elevii și profesorii din județ să completeze formularul RISEN și să ofere răspunsuri sincere cu privire la experiențele din anul școlar 2025–2026. Datele colectate pot reprezenta un punct de plecare pentru identificarea problemelor din sistemul educațional și pentru formularea unor propuneri de îmbunătățire.
Chestionarul urmărește, printre altele, modul în care sunt respectate drepturile prevăzute în Statutul Elevului, condițiile în care se desfășoară procesul educațional și dificultățile cu care s-au confruntat elevii în școli. Perspectiva cadrelor didactice este, de asemenea, importantă pentru conturarea unei imagini cât mai complete asupra situației din educație.
Pentru reprezentanții elevilor, informațiile obținute prin RISEN pot constitui o bază concretă pentru demersurile ulterioare. Problemele semnalate pot fi aduse în atenția instituțiilor responsabile, iar răspunsurile colectate pot contribui la formularea unor soluții adaptate realităților din școli.
„RISEN reprezintă mai mult decât un simplu chestionar – este un instrument prin care ne dorim să aflăm, cât mai aproape de realitatea din școlile județului Alba, dacă drepturile elevilor prevăzute în Statutul Elevului au fost respectate și dacă aceștia au beneficiat de condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional”, declară Daria Lobonțiu, președinta Consiliului Județean al Elevilor Alba.
Reprezentanții elevilor subliniază că scopul demersului nu este doar colectarea unor date, ci transformarea informațiilor în acțiuni concrete.
„Considerăm că este important să nu ne limităm doar la a identifica problemele, ci să folosim informațiile obținute pentru a găsi soluții concrete și aplicabile. Un sistem educațional de calitate se construiește prin dialog, iar pentru noi este esențial ca atât vocea elevilor, cât și cea a profesorilor să fie ascultată”, transmite Daria Lobonțiu.
Participarea la RISEN reprezintă, astfel, o modalitate prin care membrii comunității școlare pot semnala atât aspectele care funcționează, cât și problemele care necesită intervenție. Cu cât numărul răspunsurilor este mai mare și acestea reflectă cât mai fidel experiențele din școli, cu atât concluziile demersului pot fi mai relevante.
„Fiecare răspuns contează. Vrem să știm care sunt problemele, să le aducem în atenția celor care pot interveni și, cel mai important, să contribuim la găsirea unor soluții”, mai spune președinta Consiliului Județean al Elevilor Alba.
Prin RISEN, Consiliul Județean al Elevilor Alba își propune să ofere mai multă vizibilitate experiențelor elevilor și profesorilor și să contribuie la fundamentarea unor demersuri pentru îmbunătățirea sistemului educațional.
Chestionarul este disponibil AICI.
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