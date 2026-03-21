Mandat de arestare preventivă pus în executare în Alba: Bărbat din Teiuș, de 43 de ani, cercetat pentru violențe și lipsire de libertate

Un bărbat din Teiuș, de 43 de ani, a fost depistat și reținut de oamenii legii din Alba, în data de 20 martie 2026.

El este posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din orașul Teiuș, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 20 martie 2026, de către Tribunalul Alba, pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și lipsirea de libertate în mod ilegal.

