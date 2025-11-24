Majorarea TVA la 21%, un eșec: Mai puțini bani la buget după ce consumul a scăzut
Majorarea TVA la 21%, un eșec: Mai puțini bani la buget după ce consumul a scăzut
Majorarea taxelor nu a produs efectul dorit deoarece, cu toate că românii scot mai mulți bani din buzunare, consumul s-a redus. Încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei, potrivit unor date, solicitate de Antena 3 CNN, Ministerului Finanțelor.
Astfel, ca și procent, statul încasează cu aproximativ 3% mai puțin decât luna trecută. Majorările de TVA au fost transferate în proporție de peste 85% în prețul final de la raft, ceea ce a dus la scumpirea alimentelor și a altor produse. În acest context, românii au devenit mai prudenți în privința cumpărăturilor, potrivit datelor obținute de sursa citată.
„Consumul este în scădere, semn că oamenii nu își mai permit să cumpere ca înainte. Veniturile din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului accizei cu peste 14,4%”, conform unui comunicat al asociaţiei de băuturi spirtoase Spirits România.
Datele Eurostat arată că România înregistrează una dintre cele mai mari scăderi ale consumului din Europa, de 4,5% în septembrie, fiind depășită doar de Estonia. Potrivit INS, de la o lună la alta consumul s-a redus cu peste 7%. Acest lucru se vede clar și în coșul de cumpărături: dacă în iulie un român cheltuia în medie 600 de lei pe săptămână, în august suma a coborât la 500 de lei, pe fondul unei inflații de 9,8% care erodează tot mai mult puterea de cumpărare.
Consumul se află într-o continuă scădere
Potrivit datelor INS, consumul faţă de anul trecut a scăzut. În luna august, consumul între 2024 şi 2025 a fost de -4%, în timp ce în septembrie de -2%.
Potrivit calculelor Asociaţiei Micilor Comercianţă, un coş de cumpărături săptămânal a ajuns de la 600 de lei la 500, din cauza inflaţiei de 9,8%.
Banca Naţională Română se așteaptă ca, în luna decembrie, să avem o inflație la fel destul de ridicată, de 9,6%.
