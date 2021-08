MÂINE| BACALAUREAT 2021, sesiunea de toamnă: Absolvenții vor susține Proba obligatorie a profilului. Calendarul examenului

Gabriel Pleșa: „Voi face totul pentru ca Alba Iulia să nu fie înghițită de gunoaie”

Actualul operator este obligat să continue prestarea serviciului de salubritate!

Nu voi accepta ca Alba Iulia să cadă, din nou, în mijlocul unui conflict care nu este al nostru (fie el economic, fie politic), iar cetățenii să aibă de suferit din această cauză. Scenariul din acest weekend și tabloul deplorabil în care se prezintă acum mai multe spații de depozitare a gunoiului, aparținând asociațiilor de proprietari din Alba Iulia, sunt de netolerat.

Astăzi am trimis o informare oficială către actualul operator de salubritate, Polaris, și am atras atenția asupra obligativității de a continua serviciul de colectare a gunoiului menajer, până la data la care noul operator va intra în operare. Legislația în domeniu este extrem de clară și nu voi pregeta de a folosi toate pârghiile pentru a fi trași la răspundere toți cei care vor încerca să încalce legea, lăsând orașul, din nou, pradă gunoaielor.

În contextul în care noul operator nu are semnate noile contracte cu beneficiarii finali, iar mobilizarea se face într-o perioadă mult mai mare decât au anunțat inițial, sarcina de a continua colectarea gunoiului menajer de la populație cade în mod exclusiv pe umerii actualului operator. De ce mobilizarea depășește termenul comunicat oficial inclusiv de noul operator sau de către CJ Alba, este un aspect la care cei implicați chiar ar trebui să răspundă…

Indiferent de ce vor spune unii și alții de pe margine, potrivit art. I din Actul adițional nr.27/04.05.2021, parte integrantă a contractului de concesiune nr.69525/2013, SC Polaris M Holding SRL Constanța este OBLIGATĂ SĂ CONTINUE PRESTAREA SERVICIULUI până la data la care noul operator va începe prestarea activității: ”în calitate de concesionar, SC Polaris M Holding SRL Constanța va asigura continuitatea activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, în aceleași condiții contractuale, până la operaționalizarea operatorului economic delegat (colectare și transport) Lot 1 Alba Iulia”

De asemenea, potrivit art. 12 lit. n) din Contract „La încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forţă majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile”.

Pe cale de consecință am comunicat oficial firmei POLARIS că, din punctul nostru de vedere, are obligativitatea de a continua serviciul de colectare și transport al gunoiului menajer de pe raza UAT Alba Iulia până la data la care Primăria Alba Iulia va informa în mod oficial, cu 30 de zile înainte, ieșirea de sub contract. De asemenea, ne așteptăm ca și ceilalți implicați în această chestiune, respectiv ADI Salubris Alba, respectiv Asocierea RER Vest SA – RETIM Ecologic Service să facă toți pașii necesari, cât mai rapid, pentru ca lucrurile să reintre în normal la nivelul municipiului Alba Iulia.

Nu este nicio amenințare sau intimidare, dar vreau să fiu foarte clar: voi face TOTUL pentru ca Alba Iulia să nu fie înghițită de gunoaie, indiferent de numele persoanelor implicate, diverși susținători de după cortină sau licențele pe care unii și le-ar putea pierde.