Ludovic Orban: ,,Imediat ce vom avea o situaţie epidemiologică mai bună vom decide deschiderea restaurantelor”

Ludovic Orban, premierul României, a declarat, marţi, că, imediat ce situaţia epidemiologică va fi mai bună, Guvernul va dispune redeschiderea restaurantelor, subliniind că nu este o chestiune de „rea-voinţă”, ci o alegere care trebuie făcută în astfel de situaţii „între sănătatea oamenilor şi anumite sacrificii pe care trebuie să le facă anumite companii”, transmite Agerpres.

„Într-un termen relativ scurt am permis reluarea activităţii pentru hoteluri, am permis reluarea activităţii din turismul balneo, am permis derularea activităţilor pe terase. Singurul domeniu din HORECA care este încă sub restricţie este domeniul restaurantelor din spaţiu închis. Imediat ce vom avea o situaţie epidemiologică mai bună vom lua decizia de a permite reluarea activităţii şi pentru restaurantele în spaţii închise. Nu este o chestiune de rea-voinţă, întotdeauna când eşti în astfel de situaţii trebuie să alegi între sănătatea oamenilor şi anumite sacrificii pe care trebuie să le facă anumite companii”, a afirmat Orban.

El a amintit măsurile luate de Guvern pentru companiile aflate în dificultate, menţionând, între altele, alocarea unui miliard de euro, dintre care 500 de milioane de euro, fonduri dedicate granturilor pentru asigurarea capitalului pentru activităţile economice afectate de restricţiile din perioada epidemiei de COVID-19.

Surse: g4media.ro