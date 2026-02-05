Lucrările de la Barajul Vidraru închid circulația pe încă un sector din Transfăgărășan
Lucrările de la Barajul Vidraru închid circulația pe încă un sector din Transfăgărășan
Începând de miercuri, 4 februarie 2026, a fost instituită măsura închiderii circulației rutiere pe DN7C (Transfăgărășan), pe tronsonul kilometric 61+500 metri – 61+750 metri, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la data de 20 martie 2026.
Măsura este necesară în vederea executării unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă.
Acestea vor fi executate în intervalele orare 08:00 – 11:00 și 13:00 – 18:00, de luni până joi (pentru a asigura și circulația riveranilor în anumite perioade), respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite și tranzitul turiștilor).
„Precizăm că pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 – 130+800 metri (între Piscu Negru și Bâlea Cascada), circulația rutieră este închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald”, a transmis Centrul Info Trafic al Poliției Române.
foto: CNAIR
