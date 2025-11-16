Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Colaborarea dintre administrația județeană și administrațiile locale din Alba continuă să dea rezultate în beneficiul cetățenilor. Unul dintre exemplele recente este reprezentat de lucrările de întreținere efectuate în zona Gârbova-Reciu, pe DJ 107 F.
„Intervențiile sunt pe cât de necesare, pe atât de utile pentru cetățenii comunei noastre, dar și pentru cei care circulă pe acest sector de drum.
S-au realizat reparații asfaltice cu frezare și așternere manuală pe circa jumătate de kilometru, s-au efectuat burdușiri cu așternere de asfalt pe mai bine de 13.500 de mp, s-au montat trei podețe tubulare și au fost cosite talazurile pe ambele părți ale carosabilului”, a declarat Ioan Muntean, primarul comunei Gârbova.
Toate aceste lucrări au fost posibile datorită programului de întreținere a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Alba.
„Cei care mă cunosc, știu cât de mult țin la investițiile în infrastructură și la calitatea fiecărei lucrări executate. Pe lângă proiectele de zeci de milioane de lei sau euro, Consiliul Județean nu pierde din vedere absolut deloc o componentă foarte importantă, mai precis cea a lucrărilor constante de întreținere. La fel cum am procedat în zona Gârbova, pe DJ 107 F, dau asigurări că atenția noastră este la fel de concentrate către toate zonele județului”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.
Cifrele și realitatea din teren arată, fără echivoc, faptul că Alba beneficiază de una dintre cele mai bune rețele de drumuri județene din România. Semn că autoritățile responsabile de această problemă sunt cu temele la zi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu Administrația din Ocna Mureș a solicitat acordul de mediu pentru proiectul „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș […]
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens” Timp de mai bine de un an, comuna Cut, din județul Alba, s-a confruntat cu o situație neobișnuită. Abia recent, după luni bune de când și-au […]
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia de Arieș urmează să achiziționeze un microbuz electric și o stație de încărcare standard pentru transportul din comun din oraș. Valoarea achiziției este de 1.140.915,91, fără TVA. Citește și: VIDEO | Investiții cu fonduri europene, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici 2025: A doua tranșă de 400 de lei, virată înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici 2025: A doua tranșă de 400 de lei, virată înainte de Crăciun. Condiţii pentru...
PENSII 2025 | Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE în cazul în care firma la care ai lucrat a plătit contribuțiile. Pașii legali de urmat
PENSII 2025 | Cum îți recuperezi vechimea pierdută la PENSIE în cazul în care firma la care ai lucrat a...
Știrea Zilei
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de asistenți medicali, infirmiere și fiziokinetoterapeuți, scoase la concurs. Specializările căutate
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de asistenți medicali, infirmiere și fiziokinetoterapeuți, scoase la concurs. Specializările căutate...
Postul Crăciunului 2025 | Sfaturi pentru tineri de la preotul de la Mănăstirea Dumbrava: ,,Să îmbine postul de bucate cu postul de fapte”
Sfaturi pentru tineri de la preotul de la Mănăstirea Dumbrava: ,,Să îmbine postul de bucate cu postul de fapte” Postul...
Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
Politică Administrație
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe
Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații...
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul...
Opinii Comentarii
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist
16 noiembrie: 173 de ani de la moartea lui Nicolae Bălcescu. Scurta, dar intensa viață a revoluționarului pașoptist Potrivit documentelor,...
16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
La data de 16 noiembrie este sărbătorită Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România. La 16 noiembrie 1972, la Paris, în...