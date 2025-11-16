Lucrări ample de întreținere pe Drumul Județean 107 F Câlnic – Reciu – Gârbova – limită cu județul Sibiu: Reparații asfaltice, burdușiri și podețe

Colaborarea dintre administrația județeană și administrațiile locale din Alba continuă să dea rezultate în beneficiul cetățenilor. Unul dintre exemplele recente este reprezentat de lucrările de întreținere efectuate în zona Gârbova-Reciu, pe DJ 107 F.

„Intervențiile sunt pe cât de necesare, pe atât de utile pentru cetățenii comunei noastre, dar și pentru cei care circulă pe acest sector de drum.

S-au realizat reparații asfaltice cu frezare și așternere manuală pe circa jumătate de kilometru, s-au efectuat burdușiri cu așternere de asfalt pe mai bine de 13.500 de mp, s-au montat trei podețe tubulare și au fost cosite talazurile pe ambele părți ale carosabilului”, a declarat Ioan Muntean, primarul comunei Gârbova.

Toate aceste lucrări au fost posibile datorită programului de întreținere a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Alba.

„Cei care mă cunosc, știu cât de mult țin la investițiile în infrastructură și la calitatea fiecărei lucrări executate. Pe lângă proiectele de zeci de milioane de lei sau euro, Consiliul Județean nu pierde din vedere absolut deloc o componentă foarte importantă, mai precis cea a lucrărilor constante de întreținere. La fel cum am procedat în zona Gârbova, pe DJ 107 F, dau asigurări că atenția noastră este la fel de concentrate către toate zonele județului”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.

Cifrele și realitatea din teren arată, fără echivoc, faptul că Alba beneficiază de una dintre cele mai bune rețele de drumuri județene din România. Semn că autoritățile responsabile de această problemă sunt cu temele la zi.

