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Luca Niculescu, premierul desemnat: ,,Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor”

Bogdan Ilea

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Luca Niculescu, premierul desemnat: ,,Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor” 

Luca Niculescu, premierul desemnat, a spus că că programul de guvernare pe care îl va propune ar urma să conțină o creștere prudentă a pensiilor.

Petrecerea Divorțaților

„Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până nu definitivăm programul de guvernare. Și înainte de toate, trebuie să discutăm cu toate partidele pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie”, a declarat Luca Niculescu.

Prim-ministrul desemnat a mai spus că este foarte deschis să asculte propunerile venite dinspre partidele politice și că speră să existe mare deschidere din partea partidelor având în vedere că situația este complexă, scrie Mediafax.

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