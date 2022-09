LPS Sebeș Under 17, maximum de puncte după 3 runde

După partidele derulate în cadrul celor 9 grupe din cadrul Cupei României, faza județeană, competiție ce se dispută în acest an într-un nou format, se știu numele echipelor din Liga 5 care s-au calificat în faza a doua.

Celor nouă li se vor alătura cinci echipe de liga 4 (Cuprirom Abrud, GT Sport Alba Iulia, Kinder Teiuș, Inter Unirea și Hidromecanica Șugag) pentru jocurile din 5 octombrie, iar în optimile de finală vor accede învingătoarele plus celelalte 9 grupări din cel de-al 4-lea eșalon. După etapa a doua din grupe se știau deja 3 echipe calificate: Arieșul Apuseni Baia de Arieș (grupa 1), Viitorul Răhău (grupa 3) și Nicolae Linca Cergău (grupa 8), cărora li s-au alăturat Limbenii Limba (grupa 2), Șoimii Ciumbrud (grupa 4), Fortuna Lunca Mureșului (grupa 5), Voința Beldiu (grupa 6), Dacia Mihalț (grupa 7, foto, articol) și Adu Academy Șona (foto principal, grupa 9, cea mai echilibrată, departajarea făcându-se la golaveraj). AJF Alba a premiat cu trofee cele 9 câștigătoare.

Rezultate: *Grupa 1: Viitorul Roșia Montană – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 0-9 (la Abrud), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Tineretul Roșia Montană 8-0;

*Grupa 2: Inter Ciugud – AFC Micești 2-3 (4-6 după loviturile de departajare) AFC Micești – Limbenii Limba 0-3 (11-10, dldd), AS Limbenii Limba – AS Inter Ciugud 8-1; clasament: 1. Limbenii 6 (11-1), 2. AFC Micești 3 (3-5), 3. Inter Ciugud 0 (3-11);

*Grupa 3: Viitorul Răhău – AS Orient Blandiana 2-0 (8-7, dldd), Șoimii Vințu de Jos – Viitorul Răhău 0-2 (4-3, dldd), Orient Blandiana – AFC Șoimii Vințu de Jos 4-2; clasament: 1. Viitorul Răhău 6 (4-0), 2. Orient Blandiana 3 (4-4), Șoimii Vințu 0 (2-6);

*Grupa 4: Mureșul Gâmbaș – ACS Băgău 3-3 (2-4, dldd), ACS Băgău – Șoimii Ciumbrud 2-2 (2-3, dldd), Șoimii Ciumbrud – AS Mureșul Gâmbaș 4-0; clasament: 1. Șoimii Ciumbrud 4 (6-2), 3. ACS Băgău 2 (5-5), 3. Mureșul Gâmbaș 1 (3-7);

*Grupa 5: Progresul Fărău – FC Lopadea Nouă 0-2 (5-4, dldd), Fortuna Lunca Mureșului – Progresul Fărău 6-3 (2-3, dldd), FC Lopadea Nouă – Fortuna Lunca Mureșului 3-6; clasament: 1. Fortuna Lunca Mureșului 6 (12-6), 2. FC Lopadea Nouă 3 (5-6), 3. Progresul Fărău 0 (3-8);

*Grupa 6: Voința Beldiu – Național Rădești 4-2 (4-3, dldd), Național Rădești – CS Rapid CFR Teiuș 2-4 (4-5, dldd), Rapid CFR Teiuș – AS Voința Beldiu 0-4; clasament: 1. Voința Beldiu 6 (8-2), 2. Rapid CFR Teiuș 3 (4-6), 3. Național Rădești 0 (4-8);

*Grupa 7: Spicul Bucerdea – ACS Crăciunel 2-8 (0-3, dldd), Dacia Mihalț – Spicul Bucerdea 5-0 (5-2, dldd), ACS Crăciunel – Dacia Mihalț 1-2 (meci decisiv), clasament: 1. Dacia Mihalț 6 (7-2), 2. ACS Crăciunel 3 (9-4), 3. Spicul Bucerdea 0 (2-13);

*Grupa 8: Nicolae Linca Cergău – AS Pănade 4-3 (3-4, dldd), Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău 2-4, AS Pănade – Târnavele Tiur 1-3; clasament: 1. Nicolae Linca Cergău 6 (8-5), 2. Târnavele Tiur 3 (5-3), 3. AS Pănade 0 (4-7);

*Grupa 9: Adu Academy Șona – Viitorul Biia 14-2 (2-3, dldd), Viitorul Biia – Gaz Metan Valea Lungă 2-7 (2-4, dldd), Gaz Metan Valea Lungă – Adu Academy Șona 2-2 (jocul decisiv); clasament: 1. Adu Academy Șona 4 (16-4), 2. Gaz Metan Valea Lungă 4 (9-4), 3. Viitorul Biia 0 (4-21).