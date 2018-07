LOCURI de MUNCĂ vacante în Alba la data de 31 iulie 2018. 120 de posturi în Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir, Aiud și Câmpeni. FIRMELE care fac angajări

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba anunță locurile de muncă vacante la data de 31 iulie 2018 în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total sunt disponibile în județ 120 de posturi.

Aflati mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENŢIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

1 Agent de securitate SC NEMO INVESTIGO SRL 2

2 Tâmplar universal SC GAF NEW STYLE SRL 5

3 Confectioner-montator produse din lemn SC GAF NEW STYLE SRL 3

4 Electrician echipamente electrice si energetice SC ECOVOLT SRL 1

5 Operator ghiseu banca SC CEC BANK SA 1

6 Ambalator manual SC BEST BUSINESS OFFICE SRL 4

7 Operator la masini-unelte cu comanda numerica SC BEST BUSINESS OFFICE SRL 2

8 Stivuitorist SC BEST BUSINESS OFFICE SRL 1

9 Sofer autocamion/masina de mare tonaj SC TECONSA SRL 1

10 Operator chimist la producerea diverselor produse anorganice SC ELASTIMPEX SRL 1

11 Economist în gestiunea economica SC ASISTENTA CONT SRL 1

12 Inginer topograf SC LARRY VERMESSUNGEN SRL 1

13 Lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric SC YANA-IUS SRL 2

14 Operator la masini-unelte cu comanda numerica SC YANA-IUS SRL 1

15 Receptioner de hotel SC NEW FAN SRL-D 2

16 Camerista hotel SC NEW FAN SRL-D 2

17 Casier SC LIN &EMA SRL 1

18 Gestionar depozit SC LIN &EMA SRL 2

19 Manipulant marfuri SC LIN &EMA SRL 8

20 Operator calculator electronic si retele SC LIN &EMA SRL 2

21 Sofer de autoturisme si camionete SC LIN &EMA SRL 5

22 Vânzator SC GIZEL PRODCARN SRL 2

23 Programator SC COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL 1

24 Designer pagini web (studii medii) SC COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL 1

25 Electrician de întretinere si reparatii SC ROMACOM VEN SRL 1

26 Vânzator SC PRO SOLUTIONS AGENCY SRL 1

27 Zugrav SC PRIMEX INVEST SRL 1

28 Zidar pietrar SC PRIMEX INVEST SRL 1

29 Pavator SC PRIMEX INVEST SRL 1

30 Dulgher (exclusiv restaurator) SC PRIMEX INVEST SRL 1

31 Sofer de autoturisme si camionete SC MADPAN 70 SRL 1

32 Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide SC MADPAN 70 SRL 6

33 Brutar SC MADPAN 70 SRL 3

34 Tehnician echipamente de calcul si retele SC INFOGRUP SRL 1

35 Programator SC INFOGRUP SRL 1

36 Ajutor bucatar SC CRYSTAL ADNA PROIECT 1

37 Instructor/preparator formare CENTRUL DE ACTIVITATI CRESTEM FRUMOS SRL 1

38 Educator specializat CENTRUL DE ACTIVITATI CRESTEM FRUMOS SRL 1

39 Plasator SC PRO SOLUTIONS SRL 1

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1 Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ 1

2 Contabil ACF TEAM LOGISTIC SRL 1

3 Muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje SC PREBET AIUD SA 10

4 Lacatus mecanic I & L TEHNOCONSULTING SRL 1

5 Inginer mecanic I & L TEHNOCONSULTING SRL 1

6 Electrician de întretinere si reparatii I & L TEHNOCONSULTING SRL 2

7 Muncitor necalificat în industria confectiilor SC CONF RICAMI NADA SRL 5

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1 Îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara SPITAL MUNICIPAL BLAJ 1

2 Agent de securitate SC REAL FORCE SECURITY SRL 1

PUNCT DE LUCRU SEBEŞ – 0725 225 885

1 Vânzator SC EUMIN RO PANICOM SRL 1

2 Îngrijitor batrâni la domiciliu ASOCIATIA SINZIENE 3

3 Infirmier/infirmiera ASOCIATIA SINZIENE 1

4 Ajutor bucatar SC CERTA CONS SRL 1

5 Bucatar SC CERTA CONS SRL 1

6 Camerista hotel SC CERTA CONS SRL 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1 Ambalator manual SC ELIT SRL 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1 Tâmplar universal SC ALEXADIN VAF SRL 2

2 Montor articole din piele SOF PRODUCTION STANIJA SRL 3

3 Manager de operatiuni/produs SOF PRODUCTION STANIJA SRL 1

4 Muncitor necalificat în industria confectiilor MESTESUGARUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA 1

5 Operator calculator electronic si retele SC CUPRU MIN SA ABRUD 1

6 Muncitor necalificat în mine si cariere SC MARMOREX ALBA SRL 5

7 Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide SC BALEA SRL 1

