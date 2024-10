LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 29 OCTOMBRIE 2024: 540 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0258819254

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA SC VESAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 0723536565

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA MATINMAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 058/811410

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799

ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0752227776

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0748951377

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0740171899

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 058/814491

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 058/814491

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0749381977

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PSIHOLOG 1 0749381977

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0733190507

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA AGENT DE SECURITATE 1 212067400

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 2 212067400

ALBA IULIA TABITA TOUR SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0263/215500

ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL INSTRUCTORI-FORMATORI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 2 0744627922

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOARE 2 0744627922

ALBA IULIA Alba serendipity SRL DIRECTOR VÂNZARI 2 0744627922

ALBA IULIA Alba serendipity SRL INSTRUCTORI-FORMATORI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI 1 0744627922

ALBA IULIA PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0212026803

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0752555000

ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744627922

ALBA IULIA COMPUTER SOFTWARE SOLUTION SRL COORDONATORI DE BIROU 1 0744627922

ALBA IULIA Alba serendipity SRL ASISTENT MANAGER 1 0744627922

ALBA IULIA INFOGRUP SRL MAISTRU ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI 1 0258817498

ALBA IULIA DENY LOOK SRL PIZZAR 1 0742046001

ALBA IULIA DENY LOOK SRL BARMAN 1 0742046001

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA OFITER OPERATIUNI FINANCIAR-BANCARE 1 0212038100

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0254206600

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 258806130

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1 0258820825

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC REZIDENT 1 0258820825

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PEDAGOG SOCIAL 1 0749381977

ALBA IULIA S.C. TRIP & SIB SRL RECEPTIONIST 1 0747308969

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA AJUTOR BUCATAR 1 0212067400

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 0234513330

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 2 0258820825

ALBA IULIA MIRAJ BLUE S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0745649501

ALBA IULIA DACIA SA CASIER 1 0371107280

ALBA IULIA DACIA SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0371107280

ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE 8 0258814227

ALBA IULIA ALBANIAN MARKETING SRL PROGRAMATOR 1 0746698777

ALBA IULIA NecSys SRL PROGRAMATOR 2 0742639109

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSILIER ÎNVATAMÂNT 1 258806130

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 CONSULTANT ÎN INFORMATICA 1 258806130

ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0740619647

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069

ALBA IULIA SC VESAVET SRL TEHNICIAN VETERINAR 2 0723536565

ALBA IULIA SC GECO STAR SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0726717013

ALBA IULIA SC VESAVET SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0723536565

ALBA IULIA CENTRU DE ACTIVITĂŢI CREŞTEM FRUMOS SRL CONSILIER PENTRU TINERET 1 0744627922

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922

BARABANT MATEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258813906

CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

MICESTI SIMIGERIA RICI S.R.L. PATISER 4 0743322469

OARDA ELIT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0721367218

OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE 1 0721367218

OARDA ELIT SRL FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 1 0721367218

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 4 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 5 0721367218

OARDA ELIT SRL MACELAR 1 0721367218

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729

AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729068763

AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 0729068763

AIUD GEORGIA CATERING SRL COFETAR 1 0729068763

AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 762188862

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163

AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 0740903545

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0268334163

AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0729068763

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0268334163

AIUD LOGOS SRL TRACTORIST 2 0749225132

AIUD LOGOS SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0749225132

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0744693292

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918

MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918

OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0258846980

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0750159697

OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0750159697

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044

SANTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

STREMT COSELY SPEEDSRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0258863115

TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 4 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744627674

TEIUS IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUS FANTASTIC SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0258/81237

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ RAI OLTEANU SRL GROPAR 3 0756983263

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ CDR Enterprise SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0766493018

BLAJ CDR Enterprise SRL SEF SANTIER 1 0766493018

BLAJ SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ fil PEDAGOG SOCIAL 1 0742125868

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0788988333

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543

ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543

ARIESENI S..C VILIDOM SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0741511330

ARIESENI S..C VILIDOM SRL CONTABIL 1 0741511330

BAIA DE ARIES CRISTI CRIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0258/77500

BISTRA RARIDA MOLID SRL MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI ÎN SILVICULTURA 1 0745319310

BISTRA LUP ELENA AGRO BISTRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0747178260

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0258771839

CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258771839

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 4 0258771839

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735696178

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0735696178

CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436

CAMPENI BALEA SRL AJUTOR BUCATAR 1 0744393466

CAMPENI SC HOT SOS TUNNING CASIER 1 0756406251

GOIESTI MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

GOIESTI ARIESUL MIC VIDRA SRL VÂNZATOR 1 0258786625

GOIESTI ARIESUL MIC VIDRA SRL AMBALATOR MANUAL 2 0258786625

GOIESTI ARIESUL MIC VIDRA SRL MANIPULANT MARFURI 1 0258786625

LUPSA KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

LUPSA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 0752080510

LUPSA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 0754477444

PASTESTI PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0784535797

PASTESTI PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0784535797

VIDRA NOS GARAGE SERVICE SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0752377721

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218

CUGIR APACTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258/83449

CUGIR MINIMAL CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745168702

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865

OCNA MURES PASMANTERIA JELER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0729138747

OCNA MURES SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”OCNA MURES ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258871141

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259

PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 3 0729399259

PIANU DE SUS RMLIR TOTAL SRL DULGHER RESTAURATOR 1 0788355847

PIANU DE SUS RMLIR TOTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788355847

SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0756705950

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 0745011394

SEBES CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBES TRANS IVINIS CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0258873234

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 0745011394

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0745011394

SEBES COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBES COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE 3 0268417372

SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0268417372

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 0745011394

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 0372422700

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0372422700

SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. EXPERT ACHIZITII PUBPLICE 1 0372479405

SEBES BIROU EXPERT CONTABIL CATARAMBA CONSTANTIN ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744792122

SEBES ACCOUNTING LEX EXPERT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0743150974

SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100

SEBES TEOFARM SRL FARMACIST 2 0258/73238

SEBES AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0744977004

SEBES MEVNOMICS OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0731467389

SEBES DARIUS CONSULTING SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 2 0258735463

SEBES ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744200381

SEBES APACTTA SA ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 1 0258/83449

SEBES DUPEX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 0258731066

SEBES DUPEX SRL VOPSITOR INDUSTRIAL 1 0258731066

SEBES DUPEX SRL SUDOR 2 0258731066

SEBES EURO TOP RECICLARE S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0730633720

SEBES EKID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0728041052

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

VINTU DE JOS SC MANOILA COMPANY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0729260930

