LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 MAI 2024: 566 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0755528424

ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742046001

ALBA IULIA ECO GIORGIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0749571061

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 6 0733190507

ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK RESPONSABIL CAZARE 1 0755562115

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507

ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA NATALIA & DRAGOŞ SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0723278582

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]

ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745398871

ALBA IULIA OCMA CONTEXPERT SRL CONTABIL 1 0740016728

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0745831494

ALBA IULIA THINK GREEN SOLUTIONS SRL ELECTROMECANIC 2 0722574299

ALBA IULIA OMNI CURIER SRL EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0762856377

ALBA IULIA PAVELION FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745074942

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0753537947

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0740171899

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258805112

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]

ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. PATISER 1 0762856377

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PEDAGOG SOCIAL 1 0724487734

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740171899

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 1 [email protected]

ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]

ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0766072278

ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL MECANIC AUTO 1 0766072278

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL SUDOR 1 0766072278

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448

ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL BUCATAR 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0720085887

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0749931510

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS MANAGER GENERAL 1 0744627922

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0749931510

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0749931510

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258806276

ALBA IULIA PXP ACCESORII GSM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2 [email protected]

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 2 0745579857

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0745579857

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0745579857

ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0745579857

ALBA IULIA CREDEX BROKER S.R.L. COORDONATOR COMPARTIMENT/COLECTIV BANCA 1 [email protected]

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 [email protected]

ALBA IULIA RUBIN FARM S.R.L. VÂNZATOR DE PRODUSE NATURISTE 1 0743131616

ALBA IULIA THINK GREEN SOLUTIONS SRL AGENT DE TURISM 2 0722574299

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. MERCANTIZOR 1 [email protected]

ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0733400260

ALBA IULIA TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0761634650

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 0758800134

ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL BUCATAR 2 0761634650

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA BUCATAR 1 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0758800134

ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 4 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA ARIS COM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744392999

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA MECANIC OPERATOR 5 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710

ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0761634650

ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0761634650

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0753537947

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0787446998

ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 EDUCATOARE 2 [email protected]

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL MANAGER RESURSE UMANE 1 0723174393

ALBA IULIA DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1 [email protected]

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 3 0369454980

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918352

ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA MADPAN 70 SRL AMBALATOR MANUAL 1 0758456353

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786317278

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0745579857

CRICĂU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0724452587

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

IGHIU ROMWEST EURO SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

ŞARD BORZA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0722286118

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 2 [email protected]

AIUD AFRODITA MELIHATA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

AIUD SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133

AIUD I & L TEHNOCONSULTING SRL LACATUS MECANIC 2 0730527306

AIUD ANAS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258863115

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524

AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729068763

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0736838375

AIUD S.C. Excelent Trans S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743899485

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0736838375

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382

AIUD LOGOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728831735

AIUD S.C. GALWAY SPORT S.R.L. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ÎNCALTAMINTEI 1 [email protected]

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0746784785

AIUD SUPREME QUALITY FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0753848915

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0258861661

TEIUŞ GOMDA BEST S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]

TEIUŞ DORINA PATISERIE SRL VÂNZATOR 1 0757193601

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

UNIREA CASA DE COMENZI DUMI SRL AMBALATOR MANUAL 1 0749595337

UNIREA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ PAVATOR 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 [email protected]

BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183

BLAJ TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD STRAJA TEAM SRL ASISTENT MANAGER 1 0744550261

ABRUD SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0742197675

ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538

ABRUD IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

ALBAC POIANA VERDE SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0744683228

ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CAMERISTA HOTEL 1 0741511330

ARIEŞENI DOBRA LUCIAN „VASILE” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MENAJERA 1 0745469347

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730

BISTRA SC DIONCUSA CASIER 1 [email protected]

BISTRA STELUTAAPUSENI SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

BISTRA SORIN MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]

BISTRA S.C. RAUL FAN SPEDITION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

CÂMPENI SC BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

CÂMPENI SC BALEA SRL PIZZAR 2 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

CÂMPENI S.C. FIGOPROF CMA S.R.L. CASIER 2 0743569601

CÂMPENI BALEA MEDIA SRL COLATOR PUBLICITAR 1 [email protected]

CÂMPENI REIFEN CENTER SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0741511330

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697

CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500

LUPŞA GRANCARMIN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]

LUPŞA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 2 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5 [email protected]

OCOLIŞ BOGDAN STEFAN CONSTRUCT SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0744550261

POIANA VADULUI VLAD VDL TRANS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

POIANA VADULUI VLAD VDL TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0768332545

VIDRA S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

ZLATNA ALIN & IOANA SPEED S.R.L. AGENT CURIER 1 0758241667

ZLATNA SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]

ZLATNA RO COPPER CHEMICALS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0751281951

ZLATNA SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 5 0740951716

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 2 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 2 0742246047

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742246047

CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0735845720

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0358401297

ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. TEHNICIAN VETERINAR 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ S.C. JUST SEVEN S.R.L. barman preparator de cafea (barista) 1 [email protected]

OCNA MUREŞ MEDICAL BAILE SARATE SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0752621639

OCNA MUREŞ S.C. TEOCOS AUTO S.R.L. INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1 0774600834

OCNA MUREŞ APA-CTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258834087

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0749153926

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0774600834

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 3 0728242666

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL LACATUS MECANIC 1 0745317046

LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1 0745317046

LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL SUDOR 1 0745317046

SEBEŞ DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0745930848

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0727897625

SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625

SEBEŞ DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0756064618

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 1 0799729935

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ SASTRE IRON SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0743199310

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0799729935

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

SEBEŞ LENIS CAFE PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 0799729935

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 0758212400

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL DISPECER 1 0742242983

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0752822534

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745011394

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL CAMERISTA HOTEL 1 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]

