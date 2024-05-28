LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 MAI 2024: 566 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 MAI 2024: 566 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 MAI 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA NANU TRANSILVANIA SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0755528424
ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115
ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115
ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115
ALBA IULIA DENY LOOK LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742046001
ALBA IULIA ECO GIORGIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0749571061
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 6 0733190507
ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115
ALBA IULIA DENY LOOK RESPONSABIL CAZARE 1 0755562115
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION STIVUITORIST 1 0733190507
ALBA IULIA SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA IULIA NATALIA & DRAGOŞ SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0758409896
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]
ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA ROMWEST EURO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745398871
ALBA IULIA OCMA CONTEXPERT SRL CONTABIL 1 0740016728
ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0745831494
ALBA IULIA THINK GREEN SOLUTIONS SRL ELECTROMECANIC 2 0722574299
ALBA IULIA OMNI CURIER SRL EXPERT CONTABIL-VERIFICATOR 1 [email protected]
ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0762856377
ALBA IULIA PAVELION FOOD S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745074942
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 2 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0753537947
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0740171899
ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258805112
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
ALBA IULIA PRODPAN SWEET S.R.L. PATISER 1 0762856377
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PEDAGOG SOCIAL 1 0724487734
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740171899
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 1 [email protected]
ALBA IULIA NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI 1 [email protected]
ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0766072278
ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL MECANIC AUTO 1 0766072278
ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL MONTATOR SISTEME OPACE DE TERMOIZOLARE PENTRU CLĂDIRI 5 [email protected]
ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0788844448
ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0788844448
ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899
ALBA IULIA DIROM INTERTRANS SRL SUDOR 1 0766072278
ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1 0788844448
ALBA IULIA TRANSILVANIA PREST SOLUTIONS SRL ZUGRAV 2 [email protected]
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 5 0749931510
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL BUCATAR 5 0749931510
ALBA IULIA ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0720085887
ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0749931510
ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0749931510
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS MANAGER GENERAL 1 0744627922
ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0749931510
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0749931510
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258806276
ALBA IULIA PXP ACCESORII GSM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2 [email protected]
ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL DULGHER RESTAURATOR 2 0745579857
ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0745579857
ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0745579857
ALBA IULIA ALINVEST START CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0745579857
ALBA IULIA CREDEX BROKER S.R.L. COORDONATOR COMPARTIMENT/COLECTIV BANCA 1 [email protected]
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 [email protected]
ALBA IULIA RUBIN FARM S.R.L. VÂNZATOR DE PRODUSE NATURISTE 1 0743131616
ALBA IULIA THINK GREEN SOLUTIONS SRL AGENT DE TURISM 2 0722574299
ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. MERCANTIZOR 1 [email protected]
ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0733400260
ALBA IULIA TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477
ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0761634650
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 5 0758800134
ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL BUCATAR 2 0761634650
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA BUCATAR 1 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0758800134
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764
ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0758800134
ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 4 0758800134
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764
ALBA IULIA ARIS COM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744392999
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA IPEC SA MECANIC OPERATOR 5 0758800134
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764
ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710
ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0761634650
ALBA IULIA SC EMI TRANS PLUS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0761634650
ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0753537947
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0787446998
ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 EDUCATOARE 2 [email protected]
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL MANAGER RESURSE UMANE 1 0723174393
ALBA IULIA DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1 [email protected]
ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745
ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566
ALBA IULIA BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566
ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980
ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 3 0369454980
ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220
ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339
ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918352
ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594
ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887
ALBA IULIA MADPAN 70 SRL AMBALATOR MANUAL 1 0758456353
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786317278
ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710
ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710
ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 0731489087
ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0745579857
CRICĂU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0724452587
DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959
IGHIU ROMWEST EURO SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 [email protected]
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103
ŞARD BORZA STRUCTURI S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0722286118
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 2 [email protected]
AIUD AFRODITA MELIHATA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]
AIUD SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1 0744192133
AIUD I & L TEHNOCONSULTING SRL LACATUS MECANIC 2 0730527306
AIUD ANAS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258863115
AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524
AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729068763
AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0736838375
AIUD S.C. Excelent Trans S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743899485
AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0736838375
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD LOGOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728831735
AIUD S.C. GALWAY SPORT S.R.L. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ÎNCALTAMINTEI 1 [email protected]
AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0746784785
AIUD SUPREME QUALITY FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0753848915
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133
AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]
AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0258861661
TEIUŞ GOMDA BEST S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 [email protected]
TEIUŞ DORINA PATISERIE SRL VÂNZATOR 1 0757193601
TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674
TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674
UNIREA CASA DE COMENZI DUMI SRL AMBALATOR MANUAL 1 0749595337
UNIREA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ PAVATOR 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ SC BAYERN MOBILE SOLUTION SA AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 [email protected]
BLAJ GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0744778183
BLAJ TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD STRAJA TEAM SRL ASISTENT MANAGER 1 0744550261
ABRUD SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0742197675
ABRUD HANU BÎDEANU SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0745417538
ABRUD IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674
ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649
ALBAC POIANA VERDE SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0744683228
ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CAMERISTA HOTEL 1 0741511330
ARIEŞENI DOBRA LUCIAN „VASILE” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MENAJERA 1 0745469347
BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730
BISTRA SC DIONCUSA CASIER 1 [email protected]
BISTRA STELUTAAPUSENI SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
BISTRA MARSTELFAN FOREST S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]
BISTRA SORIN MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]
BISTRA S.C. RAUL FAN SPEDITION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]
CÂMPENI SC BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
CÂMPENI SC BALEA SRL PIZZAR 2 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839
CÂMPENI S.C. FIGOPROF CMA S.R.L. CASIER 2 0743569601
CÂMPENI BALEA MEDIA SRL COLATOR PUBLICITAR 1 [email protected]
CÂMPENI REIFEN CENTER SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0741511330
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]
CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839
CÂMPENI TOPO MAR CONSULT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0743753697
CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500
LUPŞA GRANCARMIN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 [email protected]
LUPŞA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 [email protected]
LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 2 [email protected]
LUPŞA GRANPORTODASS SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5 [email protected]
OCOLIŞ BOGDAN STEFAN CONSTRUCT SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0744550261
POIANA VADULUI VLAD VDL TRANS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
POIANA VADULUI VLAD VDL TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]
SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0768332545
VIDRA S.C.MOBIPAV PRODUCT S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]
ZLATNA ALIN & IOANA SPEED S.R.L. AGENT CURIER 1 0758241667
ZLATNA SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]
ZLATNA RO COPPER CHEMICALS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0751281951
ZLATNA SC PANEBO GAZ SRL MANIPULANT MARFURI 5 0740951716
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 2 0742246047
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL CASIER 2 0742246047
CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0742246047
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0735845720
CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0788079031
CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103
CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103
ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0358401297
ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. TEHNICIAN VETERINAR 1 0358401297
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MUREŞ S.C. JUST SEVEN S.R.L. barman preparator de cafea (barista) 1 [email protected]
OCNA MUREŞ MEDICAL BAILE SARATE SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0752621639
OCNA MUREŞ S.C. TEOCOS AUTO S.R.L. INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE 1 0774600834
OCNA MUREŞ APA-CTTA SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258834087
OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834
OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0749153926
OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0774600834
OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 3 0728242666
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL LACATUS MECANIC 1 0745317046
LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1 0745317046
LANCRĂM HAŢEGAN METAL SRL SUDOR 1 0745317046
SEBEŞ DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0745930848
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ASCUTITOR LAMINATE LA RECE 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. DECLARANT VAMAL 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. FUNCTIONAR ÎN ACTIVITATI COMERCIALE, ADMINISTRATIVE SI PRETURI 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 5 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANAGER DE ZONA 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0727897625
SEBEŞ KRONOSPAN TRADING S.R.L. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0727897625
SEBEŞ DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0756064618
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SEBEŞ SASTRE IRON SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0743199310
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SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0799729935
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SEBEŞ DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]
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SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2 0799729935
SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 5 0758212400
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