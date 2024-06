LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 IUNIE 2024: 589 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA Pensiunea Casa Buna SRL BUCATAR 2 0258818115

ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 0748552339

ALBA IULIA Pensiunea Casa Buna SRL AJUTOR BUCATAR 2 0786732689

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806276

ALBA IULIA OCMA CONTEXPERT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0740016728

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL MECANIC AUTO 1 0740918352

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0258805112

ALBA IULIA KSA T&T PANORAMA S.R.L MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

ALBA IULIA TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA EMY TRANS PLUS SRL AJUTOR BUCATAR 2 0761634650

ALBA IULIA DENY LOOK AJUTOR BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BARMAN 1 0755562115

ALBA IULIA DENY LOOK BUCATAR 1 0755562115

ALBA IULIA EMY TRANS PLUS SRL BUCATAR 2 0761634650

ALBA IULIA SEVEN GUESTHOUSE SRL CAMERISTA HOTEL 1 0726182256

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0753537947

ALBA IULIA IL LEONE EXPRESS S.R.L. CURIER 1 [email protected]

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS EDUCATOR PUERICULTOR 1 0744627922

ALBA IULIA SC TRANSEURO SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735536248

ALBA IULIA IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764

ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

ALBA IULIA IPEC SA LABORANT CHIMIST 4 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764

ALBA IULIA ARIS COM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA SC TRANSEURO SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 [email protected]

ALBA IULIA SC TRANSEURO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0735536248

ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764

ALBA IULIA IPEC SA MECANIC OPERATOR 5 0758800134

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 [email protected]

ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0760441100

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0755243710

ALBA IULIA DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0755562115

ALBA IULIA EMY TRANS PLUS SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0761634650

ALBA IULIA DENY LOOK RESPONSABIL CAZARE 1 0755562115

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740171899

ALBA IULIA EMY TRANS PLUS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0761634650

ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0753537947

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0787446998

ALBA IULIA SHOPIA GLOBAL SHOP SRL VÂNZATOR 1 0767332829

ALBA IULIA IMPORT CLOTHES SHOP SRL VÂNZATOR 1 0752566834

ALBA IULIA PRACTIC SECOND HAND SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

ALBA IULIA CETATE ALBA SRL CAMERISTA HOTEL 4 0744605753

ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 EDUCATOARE 2 [email protected]

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA LACATUS MECANIC 2 0258816103

ALBA IULIA LARYMAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0727864757

ALBA IULIA KARYDAY MARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0763734442

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL MANAGER RESURSE UMANE 1 0723174393

ALBA IULIA SC SOCIAL FURNITURE SOLUTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742143523

ALBA IULIA TURUS SERV SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742518018

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA SOCIOLOG 1 0258820825

ALBA IULIA MTC CLEANING SYSTEM S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2 [email protected]

ALBA IULIA MTC CLEANING SYSTEM S.R.L. AGENT SERVICII CLIENT 2 [email protected]

ALBA IULIA MTC CLEANING SYSTEM S.R.L. ASISTENT MANAGER 2 [email protected]

ALBA IULIA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 1 0258820825

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0258834315

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 1 0258834315

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1 0258834315

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. CASIER 2 0746281679

ALBA IULIA TCM ALBA MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 1 0745876742

ALBA IULIA INTERBRANDS ORBICO S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 [email protected]

ALBA IULIA SCOALA PRIMARA 1 DECEMBRIE 1918 INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744393297

ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0745831494

ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

ALBA IULIA SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. AJUTOR BUCATAR 4 0746281679

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0758800134

ALBA IULIA LIVIO-DARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0734750738

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0753537947

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0758800134

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0729010745

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0734750738

ALBA IULIA FLOREA TERM COMPANY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 0734750738

ALBA IULIA S.C. TED ELECTRO SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0752555000

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA S.A. LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA S.C. TED ELECTRO SRL PROIECTANT INGINER INSTALATII 1 0752555000

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0722646696

ALBA IULIA S.C. COMPACT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0722646696

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MEDIC SPECIALIST 1 0729837566

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA PROPER BLOCK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0748622291

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0730244833

ALBA IULIA AUTOMOB ALBA S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0771572240

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 1 0742192220

ALBA IULIA COCO DTD RECYCLING S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0748552339

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0741849973

ALBA IULIA MATIN-MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0720534594

ALBA IULIA ADAM’S SERVICES SRL SPALATOR VEHICULE 1 0740918352

ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887

ALBA IULIA MADPAN 70 SRL AMBALATOR MANUAL 1 0758456353

ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0786317278

ALBA IULIA ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INSTALATOR APA, CANAL 1 0755243710

ALBA IULIA URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SR SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755243710

ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0745651570

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220

IGHIU CEREAL FERM SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0761982277

OARDA S.C. NOMACONS DUO SRL SAPATOR MANUAL 1 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0737466103

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 0729068763

AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 [email protected]

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 1 0744192133

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0746784785

AIUD LUK DE LUX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0744709382

AIUD EXCELENT AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0736838375

AIUD SC RUTIER MITROSPEED SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0736838375

AIUD S.C. GALWAY SPORT S.R.L. AUDITOR INTERN 1 [email protected]

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343

AIUD S.C. GALWAY SPORT S.R.L. TEHNICIAN PRET DE COST 1 [email protected]

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 1 0747506430

AIUD AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3 0369454980

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD BETON LUXURY FOOD S.R.L. CASIER 2 0747506430

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA MEDIC SPECIALIST 2 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1 0744192133

AIUD ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOPEDAGOG 1 0744192133

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 [email protected]

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 [email protected]

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0731014301

AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 2 0731014301

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661

BENIC SMART START BENIC S.R.L. BUCATAR 1 0730254245

COLŢEŞTI DE COLTESTI S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0720039383

COLŢEŞTI DE COLTESTI S.R.L. OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE 2 0720039383

CRICĂU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0724452587

GALTIU SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 3 0742197675

GÂMBAŞ S.C. FERO CIOAZA S.R.L. RECUPERATOR METALE VECHI 1 0728038729

OIEJDEA S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0755050202

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0746235501

MIRĂSLĂU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0746235501

SÂNTIMBRU NATALIA & DRAGOŞ SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. STIVUITORIST 1 0744627674

TEIUŞ MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0757900855

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ TEHNO SECURITY SISTEM SRL AGENT DE SECURITATE 5 0726222099

BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG MEDICAL SPECIALIST 1 0740242956

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ SEF DISTRICT CAI FERATE, PODURI, DRUMURI 1 [email protected]

ABRUD SC CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0742197675

ABRUD SC SORDIAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

ABRUD S.C. CODRUTA COM S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0744213 898

ALBAC POIANA VERDE SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0744683228

ARIEŞENI VIO MAR VIRCIU SRL MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

ARIEŞENI VIO MAR VIRCIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ARIEŞENI CHIRILA-LUP COSMINA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

AVRAM IANCU SC ADEL STAR SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0762335188

AVRAM IANCU S.C. WYOWOOD PRO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0762335188

BAIA DE ARIEŞ JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 [email protected]

BISTRA AVETRANS SPEDITION S.R.L. AGENT CURIER 1 0746588398

BISTRA S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. CARAUS 1 0749474230

CÂMPENI SC UNIC APUSENI LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

CÂMPENI GXB CONSTRUCT PIATRA DECORATIVA SRL CROITOR 1 [email protected]

CÂMPENI GXB CONSTRUCT PIATRA DECORATIVA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

CÂMPENI TERASA APUSENI S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0730038878

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

CÂMPENI SC ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735696178

CÂMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0748119500

HOREA RISTEIU I IOANA NATALIA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5 [email protected]

LUPŞA GRANCARMIN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 5 [email protected]

LUPŞA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 [email protected]

LUPŞA S.C.KAGER CONSTRUCT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743334044

LUPŞA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 [email protected]

LUPŞA SC CRISPOWER PLAST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0751014709

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 [email protected]

SOHODOL S.C.BLUE ARROW TRANS SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

SOHODOL ANDA BLUE MARKET S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

VADU MOŢILOR FLANDRA FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

ZLATNA DEMENIC COMPANY SRL TEHNICIAN METALURGIE 1 0745033840

ZLATNA WERCO METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0746043390

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR STAR TRANSMISSION SRL SEF FORMATIE INTERVENTIE, SALVARE SI PRIM AJUTOR 1 [email protected]

CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0737466103

CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0737466103

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ BAZA DE TRATAMENT SI AGREMENT BAILE SARATE OCNA MURES SA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0774600834

OCNA MUREŞ C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0749153926

OCNA MUREŞ LOGISTIC MEDIA POP ART SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 5 0728242666

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI SC CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0729399259

SEBEŞ MUNTHIU VET SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]

SEBEŞ MUNTHIU VET SRL REFERENT DE SPECIALITATE INGINER ZOOTEHNIST 1 [email protected]

SEBEŞ MUNTHIU VET SRL TEHNICIAN VETERINAR 1 [email protected]

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 0723385550

SEBEŞ KUEHNE + NAGEL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 5 0757041997

SEBEŞ KUEHNE + NAGEL S.R.L. STIVUITORIST 5 0757041997

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2 [email protected]

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

SEBEŞ S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ ELTEX RECYCLING SA LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 6 [email protected]

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 [email protected]

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0724232863

SEBEŞ SC B&B PELLETERIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]

SEBEŞ ELTEX RECYCLING SA STIVUITORIST 2 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ STAR TRANSMISSION SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 [email protected]

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL DISPECER 1 0742242983

SEBEŞ SC VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0752822534

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 5 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

SEBEŞ SILVA SRL BRUTAR 1 0788842276

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0799729935

SEBEŞ CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 1 0799729935

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0724232863

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL SORTATOR PRODUSE 2 0724232863

SEBEŞ STAR TRANSMISSION SRL MANAGER DE PRODUS 5 [email protected]

SEBEŞ ZG TIMBER SEBES SRL MACARAGIU 2 0724232863

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0744524402

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0758014453

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 3 0745011394

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 4 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]

SEBEŞ GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0745011394

SEBEŞ COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]

