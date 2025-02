LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 FEBRUARIE 2025: 510 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582

ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620

ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 7 0784102424

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 [email protected]

ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0213167884

ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 17 0744321023

ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0744654454

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1 0372568911

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0258818900

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0258842275

ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0254206600

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. STIVUITORIST 2 0744321023

ALBA IULIA BEST LOGISTIC DANIEL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0746918690

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538

ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0734115538

ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0770181253

ALBA IULIA ASOCIATIA EURO<26 FORMATOR 1 0737638242

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 0730244833

ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0730244833

ALBA IULIA ALBA SOLAR SRL INGINER ELECTRICIAN 3 0741747009

ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 [email protected]

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806130

ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0747983742

ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 5 [email protected]

ALBA IULIA MEDCARE KINETO S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 3 [email protected]

ALBA IULIA PAM APUSENI SRL AMBALATOR MANUAL 1 0743044517

ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149

ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0744321023

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0728014600

ALBA IULIA Alba serendipity SRL profesor-antrenor 1 0744627922

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL PIZZAR 1 0769048243

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL AJUTOR BUCATAR 2 0769048243

ALBA IULIA BERI GRUP SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 3 0745651600

ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL AJUTOR OSPATAR 2 0769048243

ALBA IULIA ARTI PAN SRL COFETAR 1 0745371585

ALBA IULIA ARTI PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0745371585

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0258811646

ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0744627922

BARABANT KANGOOPACK S.R.L. REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218

OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218

OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218

OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 0721367218

OARDA SATROTEC SRL SCULER-MATRITER 1 0771406571

OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 0762188862

AIUD ACF TEAM LOGISTIC SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0744472431

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL ASISTENT COMERCIAL 1 0742212343

AIUD APACTTA SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258/83449

AIUD APACTTA SA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258/83449

AIUD GALWAY SPORT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0258865646

AIUD GALWAY SPORT SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258865646

AIUD GALWAY SPORT SRL AUDITOR INTERN 1 0258865646

AIUD GALWAY SPORT SRL CROITOR PENTRU ÎNCALTAMINTE SI ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC 1 0258865646

AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0757186770

CICAU SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4 0214500111

CRICAU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743885608

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

BLAJ APA CTTA SA ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 1 0258834493

MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0774481473

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258780555

ABRUD LA BEST BUNICI S.R.L. BARMAN 1 0757333246

ABRUD LA ILEANA SRL BARMAN 1 0757333246

ARIESENI S.C. MIDEEA PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 058/775353

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI ZENCOFFEE SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0742924527

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264

CAMPENI ALL WOODEN SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746683613

CAMPENI CONCRETE LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0767805501

DEALU CAPSEI DRAGOSDIA COR S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0752451825

GARDE GENERAL FANBON CONSTRUCŢII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746095832

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FINISOR TERASAMENTE 2 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

PASTESTI BELEIU MARIUS ADIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 [email protected]

TAU BISTRA CERTA CONS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730244833

VALEA BISTRII DUMIMON SRL MANIPULANT MARFURI 2 0744365643

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866

CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL AMBALATOR MANUAL 3 0734418187

CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0734418187

CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL RECTIFICATOR DANTURA CANELURI 1 0734418187

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343

OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. AUDITOR INTERN 1 [email protected]

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

LUNCA MURESULUI SWIFT CARGO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0754834470

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL SPALATOR VEHICULE 1 737899539

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 [email protected]

PIANU DE SUS OVI GYM MOTO SRL AJUTOR BUCATAR 2 0766412577

RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258/73278

SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866

SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES OWA PRO S.R.L. VÂNZATOR 2 [email protected]

SEBES MOTOBOOM SRL MECANIC AUTO 1 0746250022

SEBES MOTOBOOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0746250022

SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

SEBES NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176

SEBES MUNTHIU VET S.R.L. ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1 0769289761

SEBES METROPOL FAMOISA SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

SEBES SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4 0214500111

SEBES TECNOSTAR CONSULTING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0258800124

SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBES DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0258735292

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI