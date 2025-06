LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 24 IUNIE 2025: 488 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0747054712

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394

ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0745031545

ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253

ALBA IULIA RAMCO SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 2 0754228083

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL EXPERT INGINER METALURG 1 0372133794

ALBA IULIA APULUM SA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 2 [email protected]

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0745209939

ALBA IULIA APULUM SA SPECIALIST RESURSE UMANE 1 [email protected]

ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5 [email protected]

ALBA IULIA SC Smart Trend SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0745022022

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0258811646

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 1 0756101055

ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE 1 0264205069

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0372133794

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 8 0372568911

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103

ALBA IULIA TAT TOTAL DISTRIBUTION SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0753117877

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 2 0788364937

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0756101055

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069

ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570

ALBA IULIA US FOOD NETWORK SA CASIER 1 0213120023

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0758409896

ALBA IULIA ALDARO TOTAL PACK S.R.L. AMBALATOR MANUAL 1 0788176943

ALBA IULIA SERENDIPITY BUSINESS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0758409896

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258810234

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CAMERISTA HOTEL 3 0258810234

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0744654454

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 0745645001

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289

ALBA IULIA GENERAL STYLE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0744557853

ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077

ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365/404203

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709

ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 [email protected]

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794

ALBA IULIA RASITAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744636230

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344

ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 4 0728014600

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745645001

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0774015582

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0264205069

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE 2 0264205069

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 2 0746033394

ALBA IULIA RAYAN GRUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744354616

BARABANT ASOCIATIA”SFANTUL ANDREI”BARABANT BUCATAR 1 0258818112

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANAGER DE ZONA 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 [email protected]

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

SARD SC A &S COMP SRL BARMAN 1 0723474448

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 4 0721444844

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 25 [email protected]

AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100

AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0762188862

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 0734567031

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 15 [email protected]

AIUD TOP SPORT CLOTHING SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 10 0258865094

AIUD TOP SPORT CLOTHING SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0258865094

AIUD TOP SPORT CLOTHING SRL MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1 0258865094

AIUD TOP SPORT CLOTHING SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258865094

AIUD SIMPLY HOT PIZZA SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743115127

AIUD SIMPLY HOT PIZZA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0743115127

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0734567031

DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292

GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743393812

GARBOVA DE JOS ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 2 0749846855

GARBOVA DE JOS ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ PLANTARON SRL VÂNZATOR 1 0756778462

JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA GESTIONAR DEPOZIT 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD TOUCH NIRVANA SRL ADMINISTRATOR 1 [email protected]

ABRUD I FIORI VENEZIANI SRL INSCRIPTIONER PE PRODUSE DE STICLA SI CERAMICA 1 [email protected]

BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2 0258877555

BISTRA MUNTII APUSENI FOREST SRL TEHNICIAN SILVIC – EXPLOATARE 1 0742121232

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744612264

CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436

CAMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0746104436

CAMPENI SC ELECTRO INSTAL BUSINESS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744704427

GURA SOHODOL TELEFONIE MOBILA SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0746022713

HOREA LARCOM TOUR SRL BUCATAR 1 0765319314

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FAIANTAR 1 [email protected]

LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 IZOLATOR TERMIC 1 [email protected]

ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743863233

SCARISOARA COMUNA SCARISOARA-PRIMARIA Conducator auto transport rutier de persoane 1 0728112199

VARSI NELMAR SRL AJUTOR BUCATAR 1 0744531023

VARSI NELMAR SRL AJUTOR OSPATAR 1 0744531023

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

CUGIR NG TOOLHOLDER S.R.L. REGLOR MASINI-UNELTE 1 0732980818

CUGIR NOVA MODUL REGLOR MASINI-UNELTE 1 0732980818

CUGIR FABRICA DE ARME CUGIR S.A. LACATUS MECANIC 2 0258751991

CUGIR FABRICA DE ARME CUGIR S.A. CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258751991

CUGIR FABRICA DE ARME CUGIR S.A. ASISTENT COMERCIAL 1 0258751991

SIBOT SIPIGFERM S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. AJUTOR OSPATAR 3 [email protected]

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. INSTRUCTOR DE FITNESS 1 [email protected]

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. SALVAMAR 1 [email protected]

OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 [email protected]

OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343

OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 6 0758395933

OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL STIVUITORIST 1 0758395933

OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 0758395933

OCNA MURES ELECTRO TECHNICAL SOLUTIOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0743041075

OCNA MURES STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744162644

OCNA MURES TECHNIQUE STAINLESS SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 [email protected]

SILIVAS BASTI ROJI S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0754416770

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 6 0751631980

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5 0751631980

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

CARPINIS S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752941205

CUT VALAHIA ECO SUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0745147461

PETRESTI CENTRUL MEDICAL LAURENȚIU CĂTANĂ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0729714863

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL AJUTOR BUCATAR 1 0765208008

RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975

RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811

SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005

SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005

SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212038100

SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779

SEBES Dom Land Trans Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0746912401

SEBES EAST SERVICE SEBEŞ SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0258731366

SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0769289761

SEBES DUPEX SRL MECANIC UTILAJ 1 0258731066

SEBES STRABAD DESIGN SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 [email protected]

SEBES STRABAD DESIGN SRL FIERAR BETONIST 5 [email protected]

SEBES STRABAD DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 [email protected]

SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 [email protected]

VINTU DE JOS CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119

VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0720085887

