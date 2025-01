LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 IANUARIE 2025: 357 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0258811646

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491

ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0258814491

ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE 8 0258814227

ALBA IULIA ALBANIAN MARKETING SRL PROGRAMATOR 1 0746698777

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055

ALBA IULIA PROKAL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0732152000

ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 0234513330

ALBA IULIA COMUNITATEA EVREILOR ALBA IULIA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 [email protected]

ALBA IULIA MIRAJ BLUE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764

ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0233234258

ALBA IULIA COMPOSESORATUL SILVIC LUPSA V MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0745307724

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA MANAGER 1 0212067400

ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 0212067400

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0258819254

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754388344

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344

ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3 0745209939

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 3 0745209939

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 0254206600

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. INGINER/SUBINGINER SILVIC 1 0756101055

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212038100

ALBA IULIA Ileana Mariana Birou Expert Contabil CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0741115464

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL BUCATAR 2 0258810234

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258810234

ALBA IULIA MERCADO SRL MACELAR 10 0729445897

ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL BUCATAR 1 0729890146

ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0729890146

ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 0756101055

ALBA IULIA CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119

ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 12 [email protected]

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 10 0784102424

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0258814220

ALBA IULIA EUROPEXPRES SRL SUDOR 1 0748201241

ALBA IULIA MDF CONCEPT SEBES SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0740408381

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 0728014600

ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]

ALBA IULIA B-RAY OFFICE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747618995

ALBA IULIA PREMIUM DENTAL OFFICE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747618995

ALBA IULIA PREMIUM DENTAL OFFICE SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747618995

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0745353599

DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599

OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 3 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218

OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218

OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218

PACLISA PETANI FUN SRL AJUTOR BUCATAR 3 0744795584

SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0743361265

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0258861873

AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0258861873

AIUD LUK DE LUX SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0744709382

AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258763552

AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382

AIUD SC ELECTRA EXIM SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0742116407

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 [email protected]

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]

MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 0774481473

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788444413

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ APA CTTA SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0258834493

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0740175289

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0261820700

BAIA DE ARIES JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

CAMPENI EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0740019310

CARPINIS S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752941205

NECSESTI MARNIC TOTAL CONSTRUCT SRL CAMERISTA HOTEL 1 0758971206

PASTESTI PAVEL PĂȘTEȘTI S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0784535797

SALCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MANIPULANT MARFURI 1 0740019310

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0758395933

OCNA MURES TECHNIQUE STAINLESS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 [email protected]

OCNA MURES AME&DOMI AGRO MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0727130654

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 4 [email protected]

PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SEBES STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 0738875893

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 [email protected]

SEBES LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 16 0258763150

SEBES DROKER SRL MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 1 0747559604

SEBES POWER PROFI CLEAN SPALATOR VEHICULE 1 0743199310

SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806400

SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744792122

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES DINAMIC PARTENER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 [email protected]

SEBES MUNTHIU VET S.R.L. MEDIC VETERINAR 1 0769289761

SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 [email protected]

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

