LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 86 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 28 aprilie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 86 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați
AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1
RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 9
RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10
ALBATROS GOLD SRL AGENT DE VÂNZARI 1
JECA MARAEV SRL MANIPULANT MARFURI 1
SC RAPID LIFTS SRL INGINER MECANIC 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2
LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR APA, CANAL 2
LUCA CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 2
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1
BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 9
BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 3
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1
BOSCH REXROTH SRL ANALIST CALITATE 4
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR 1
BOSCH REXROTH SRL DESIGNER INDUSTRIAL 2
BOSCH REXROTH SRL INGINER AUTOMATIST 1
BOSCH REXROTH SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC ARIESAN STAR FASHION SRL AJUTOR BUCATAR 1
URSOAIA S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC AGRO TIMARIU SRL PAZNIC 1
SOLPOP DISTRIBUTION S.R.L. MAGAZINER 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 10