LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 570 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 26 noiembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 570 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10
APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5
APULUM SA LACATUS MECANIC 6
APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3
APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
APULUM SA FREZOR UNIVERSAL 1
APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 2
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 4
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL ANTRENOR DE FITNESS 1
MATYDO DCS GRUP SRL SUDOR 2
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
TIVOLI SENA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
ALOREF S.R.L. SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2
ALOREF S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2
ALOREF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3
MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3
CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
ECOREC ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 10
SC KINETIC BIO POINT SRL MASEUR 2
SC KINETIC BIO POINT SRL COSMETICIAN 2
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 1
SC PERFECT MIXOLOGY SRL BARMAN 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2
TRANSEURO SRL LUCRATOR GESTIONAR 5
TRANSEURO SRL AGENT DE VÂNZARI 5
TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 4
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 2
SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ LACATUS MECANIC 1
PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1
MR ADVANTAGE FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 3
SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 4
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2
SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE 2
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
FELEA MIXT SRL VÂNZATOR 1
FELEA MIXT SRL BARMAN 1
FELEA MIXT SRL OSPATAR (CHELNER) 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 15
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
IPEC SA MECANIC UTILAJ 5
IPEC SA STIVUITORIST 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
DAD OIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
ELIT SRL LACATUS MECANIC 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
ELIT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA INSTALATOR APA, CANAL 1
TOMA LUX CON SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
RAVA BUSINESS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC REZIDENT 2
CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA BUCATAR 1
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
MATYDO DCS GRUP SRL LACATUS MECANIC 4
MICLEA ELVIRA „D.T.O.” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ FEMEIE DE SERVICIU 2
ANIMAL FERMA S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 5
SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1
SC ZLATCUP SRL OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE 4
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
BOLOGA DANIEL PFA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. LACATUS MECANIC 1
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. INGINER MECANIC 1
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 3
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2
GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL COFETAR 1
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
MAGIC AGROJET S.A. LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
PHOENIX PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3
GEA EVENT SRL BUCATAR 2
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 10
RER VEST SA CONDUCATOR AUTOSPECIALA 8
RER VEST SA LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 25
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – COFETAR 15
GEA EVENT SRL UCENIC – BUCATAR 15
SC ULTRAWAS CAR SRL UCENIC – MECANIC AUTO 3
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 4
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL TEHNICIAN ANALIST CALITATE 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL INGINER MECANIC 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL LACATUS MECANIC 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL PROIECTANT INGINER ELECTRONIST 1
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2
SC MAREAN DENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SC GLACIALIS CAVE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 1
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 1
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
TRAILER WERBSITE BUILD SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC BCS AMA CONSTRUCT SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1
GEO SERVICE S.R.L. MECANIC AUTO 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 3
CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 10
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE 1
H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
MINI-MAL STAR SRL VÂNZATOR 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
LA DOLCE VITA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
SC RAVEN CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1
SC RAVEN CATERING SRL BUCATAR 1
RADAC A DANIELA IF MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1
BENY VIDRACONS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 2
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 4
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
RAPEL SA CROITOR 1
RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 5
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL LACATUS MECANIC 5
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MACARAGIU 3
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MECANIC AUTO 3
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL STIVUITORIST 5
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5
SC PROASC SERV SRL ASCUTITOR SCULE, INSTRUMENTE MEDICALE SI OBIECTE DE UZ CASNIC 1
SC PROASC SERV SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1
PROD DANIRA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
PROD DANIRA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1
TRES CHOCOLATES DELICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRES CHOCOLATES DELICE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES SEF BIROU INDUSTRIE EXTRACTIVA 1
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES INGINER ELECTRICIAN 1
A & B SALUBRIS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
MARWOOD TEAM MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ
SC ULTRAWAS CAR SRL UCENIC – MECANIC AUTO 3