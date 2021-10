LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 541 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AXI SOCIAL BALLROOM SRL AGENT COMERCIAL 2 0741197123

ALFA & OMEGA GROUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0766645047

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0725225882

BINAL MOB S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0771294102

MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258861553

HANU GENERAL SERVICES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0758395933

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

GALANO PREST SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0745610988

SPECIAL DEPARTAMENT DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744695426

C G P VULTURUL ALBA SRL AGENT DE SECURITATE 2 0258811470

JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0258811470

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0258811470

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 5 0786597938

EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL S.R.L. AGENT SERVICII CLIENT 1 0741186751

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0726526385

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 3 0258820825

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568838

RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 15 0259433044

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258820825

FULCARS RENT S.R.L. COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LOGISTICA (STUDII MEDII) 1 0258811470

SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

PERLA MEX SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0733672739

B & A PREFABRICATE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 0755732543

SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

IPEC SA ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2 0726526385

APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

ALBALACT SA ELECTROMECANIC 1 0372609132

IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 5 0726526385

PERLA MEX SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0733672739

ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0372609132

B & A PREFABRICATE SRL FIERAR BETONIST 10 0755732543

PERLA MEX SRL FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE 1 0733672739

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0258820825

SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764

PERLA MEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0733672739

FULCARS RENT S.R.L. GHID NATIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR) 2 0258811470

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788932863

DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0722685526

ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0372609132

APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0726526385

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 0744380767

KINETOMEDICA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 0744380767

B & A PREFABRICATE SRL LACATUS MECANIC 10 0755732543

APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

IPEC SA LACATUS MECANIC 5 0726526385

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132

TRANSILVANIA NUTS SRL LACATUS MECANIC 1 0790229953

SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0258812764

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA LIFTIER 1 0258820825

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0258811470

DERBY SPORT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0770231335

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

COVRIGĂRIA LA MARCEL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0258811470

RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 15 0259433044

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0755094265

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 4 0790229953

APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0258811470

BLUMAQ RO SRL MANIPULANT MARFURI 1 0723243897

SATURN SA MASINIST POD RULANT 4 0258812764

SOCIAL STAGE SRL MÂNUITOR, MONTATOR DECOR 1 0743757459

SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 5 0258812764

ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0372609132

B & A PREFABRICATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0755732543

SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL OPERATOR FLUX PENTRU FABRICĂ DE CIMENT 1 0372156151

COPYREX PRINTSERVICE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0741160815

PERLA MEX SRL OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE 1 0733672739

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 12 0372609132

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0258811470

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA REGISTRATOR MEDICAL 3 0258820825

TOTAL BUSINESS LAND SRL REVIZOR JURIST 1 0747561146

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT-SALVASPEO ALBA SALVATOR MONTAN 3 0737373874

IPEC SA SECRETARA 1 0258814491

TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

GICU TRANS COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0786191651

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST MARKETING 1 0790229953

APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

BIROTICA SRL TIPOGRAF FLEXOGRAF 1 0745651570

SATURN SA TURNATOR FORMATOR 10 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568838

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 0258811470

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

MARION 1 SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754695565

I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907

I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

EUROPA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 9 0770277521

PETRUȘEL FLOARE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ FEMEIE DE SERVICIU 1 0762782171

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 1 0788932863

EXPRESS CURIER SRL MANIPULANT MARFURI 1 0731339220

VULTURAR CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MANIPULANT MARFURI 2 0743305288

APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 4 0749124768

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PSIHOLOG 1 0788932863

PROSPER APUSENI SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0747478347

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0788932863

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR PIETRAR 1 0725225884

ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT S.R.L. CASIER ÎNCASATOR 1 0742986728

MONTANA CÂMPENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0733055808

TRANSILVANIA MANUFACTURING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0749223226

ECO CLEAN VICTORIA CONCEPT S.R.L. SPALATOR VEHICULE 1 0742986728

MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0733055808

PUNCT DE LUCRU CUGIR

RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 1 0751306504

RO QUALITY CONSULT SRL CONTROLOR CALITATE 2 0740195535

LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 4 0725225881

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

SPRAY TECH CONSTRUCT S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0748382684

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

MOVING MOUNTAINS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0741115464

AFRODITA KRM SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0726619028

II ALTOMI OCTAVIA GABRIELA CAMERISTA HOTEL 1 0726358516

PASTEL FIRENZE SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0358409940

ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0725225885

DENIZ-TEH SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 0258735292

POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0258814001

RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 1 0259433044

PASTEL FIRENZE SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 1 0358409940

ALPIN 57 LUX S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0725225885

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806442

POMPONIO S.R.L. FIERAR BETONIST 1 0258814001

ALPIN 57 LUX S.A. FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 2 0725225885

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. INGINER MECANIC 1 0258806442

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL INGINER PRODUCTIE 1 0258733923

POMPONIO S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0258814001

SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0258735555

DENIZ-TEH SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0258735292

POMPONIO S.R.L. LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 2 0258814001

AIRON CONFECŢII SRL MANIPULANT MARFURI 1 0740270658

TEILLAGER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0788648555

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MARCATOR PIESE 1 0258733923

EUROEXPRESTIME MECANIC AUTO 1 0740018017

STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 17 0372491066

PASTEL FIRENZE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748851340

RECICLARE MOLOZ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 12 0725225885

ELIS AGREGATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0725225885

RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

IPRODCOOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0748048237

SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258735555

SPRAY TECH CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0748382684

POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0258814001

DENIZ-TEH SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745930848

SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 0258735555

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0258733923

STAR ASSEMBLY SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2 0372491066

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE 1 0258733923

SPRAY TECH CONSTRUCT S.R.L. SEF SANTIER 1 0748382684

SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0258735555

IPRODCOOP SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 0748048237

ALPIN 57 LUX S.A. TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 16 0725225885