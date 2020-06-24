LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 465 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 24 iunie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 465 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 2
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3
VENTILCLIMA INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
GAF NEW STYLE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2
IPEC SA MARCATOR PIESE 29
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 4
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4
IPEC SA SECRETARA 1
SC GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4
SC GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1
SC GICU TRANS SRL DISPECER 1
SC GICU TRANS SRL CONTABIL 1
NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
GICU TRANS COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2
SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ALBALACT SA INGINER MECANIC 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2
MAMBA S.R.L. BARMAN 2
MAMBA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4
MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
MAMBA S.R.L. PIZZAR 2
MAMBA S.R.L. DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1
MAMBA S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 4
ELESAND BLUESRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
SC MAGIC NORD SRL BRUTAR 2
SC MAGIC NORD SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC MAGIC NORD SRL PIZZAR 2
SC MAGIC NORD SRL PATISER 2
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FEMEIE DE SERVICIU 2
ELIT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
YOUNG FOODS SRL AJUTOR BUCATAR 3
YOUNG FOODS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
ALBA PROIECT CONSULTING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
ALBA PROIECT CONSULTING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SYNGENTA AGRO SRL ASISTENT COMERCIAL 1
SC LIN &EMA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC LIN &EMA SRL MANIPULANT MARFURI 2
SC LIN &EMA SRL AGENT DE VANZARI 3
ALFA & OMEGA GROUP SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1
TRANSAVIA SA SPALATOR VEHICULE 1
TRANSAVIA SA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1
DOVANI SRL LUCRATOR GESTIONAR 2
SC IULIAN ECOINSTAL SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 1
VARTOP SAGAJ S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 2
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1
RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7
FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA GALDA DE JOS ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1
OBIECTIV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SC NATURAL HEALTH SRL OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE 1
TREND S.R.L. CROITOR 1
SC SILGO MECANICA SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
SC ALBANI FOREX SRL SUDOR 5
SC ALBANI FOREX SRL LACATUS MECANIC 5
EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
THARMIS SPEED SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
SC AUTO PARTNER GARAGESRL MECANIC AUTO 1
DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1
KLAUS MESAGER S.R.L. CURIER 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
COROANA DE AUR BUSINESS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2
BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7
BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1
BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1
VONTRANS IMPEX SRL AGENT CURIER 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
NISTEA FRUCTELE PADURII CAMERISTA HOTEL 1
NISTEA FRUCTELE PADURII AJUTOR BUCATAR 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 6
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 7
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
TOTAL BUSINESS LAND SRL MUNCITOR CONSTRUCTOR BÂRNE, CHIRPICI, PIATRA 1
VALY & VALENTIN S.R.L. LUCRATOR GESTIONAR 1
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 8
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 5
ARIESUL CONF S.A. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 47
ARIESUL CONF S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
CLINIVET PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC APUSENI COFETARIE LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
DOXAZO CONSTRUCTION MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 8
ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
VIDAC GRUP S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ZIVAD BLOOM MANICHIURIST 1
EXPERT FINISAJE LEMN ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2
EXPERT FINISAJE LEMN DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
EXPERT FINISAJE LEMN CARAUS 1
TRAVIPAN PLUS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 5
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
CERTA CONS SRL OSPATAR (CHELNER) 1
ALPIN 57 LUX SRL AMBALATOR MANUAL 7
AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 15
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 5
SC CASA ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
G.F. GLOBAL FASHION PRODUCTION SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 20
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL LACATUS MECANIC 6
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STIVUITORIST 4
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SUDOR 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MACARAGIU 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL STRUNGAR UNIVERSAL 2
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 1
HS TIMBER PRODUCTIONS SRL SEF DEPARTAMENT 1